Aflați comori ale limbii noastre românești, adunate din folclorul românesc, plin de profunzime și umor. PROVERBE ALESE DIN FOLCLORUL ROMÂNESC

Proverbe memorabile românești

Ca sunetul de clopot, când sună în vânt slobod se aude.

– Averea celor mai mici, la cei mai mari trece, ca apele cele mai mici când în cele mai mari ape se varsă.

– Cel ce la vreme nu ajută, ca un vrăjmaș de față se arată.

– Ca căruța lui Ilie aleargă trăsnind prin nori.

– Amestecă vorba, ca făcălețul mămăliga.

– O mie de ani, ca ziua de ieri.

– Ca cel ce călătorește pe mare, moare de sete pe apă fără apă în urcior.

– Ca frunzele când așteaptă vântul la pământ să le arunce.

– Oamenii, ca degetele, niciunul cu altul s-aseamănă.

– Ascultă cu urechea, ca straja de vrăjmași.

– Ca albinele la fag s-adună.

– Ca potopul când vine, aduce cu el orice înainte găsește.

– Adevărul ca ochiul, cum îl legi – nu-l mai vezi.

– Și cel mai tare de suflet, când pierde ceea ce iubește, ca ceara se topește.

– Iuda, ca țânțarul, cu cântece te sărută, când la altul te vinde.

– Se ivesc ca zorile.

– Inima fără nădejde, ca săgeata fără arc…

– Precum duhul la multe idei te duce, așa și inima te face la multe să râvnești.

– Interesul înghite orice dar, fie mare, fie mic, precum marea orice gârlă.

– Precum fier pe fier ascute, așa și isteț pe isteț, mai isteț îl face.

– Omul ca lumânarea, când luminează atunci se sfârșește.

– Omul fără minte, îndată se poticnește, ca calul fără potcoavă.

– Omul blând, ca apa lină.

– Cei uniți, ca sfoara întreită, mai mult ține.