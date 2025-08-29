Vă invităm să vizionați o emisiune despre partea nevăzută a aleșilor lui Dumnezeu, călugării. Ce îi determină să lase lumea și să își închine viața Domnului Iisus? Acest reportaj este realizat la mănăstirea Sihăstria Neamțului. POVESTEA UNOR CĂLUGĂRI FRUMOȘI | DOCUMENTAR
Vizionare plăcută!
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.