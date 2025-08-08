Ascultați un interviu minunat ca din pridvorul Raiului, cu îndrăgitul Părinte Pimen Vlad, care a coborât din liniștea Athonului să îi cinstească pe Sfinții de la Sihăstria, pe care i-a cunoscut personal. Aflați pilde și cuvinte de folos ce cu siguranță vă vor descreți frunțile, ca să iubiți mai mult. P. PIMEN VLAD ȘI SFINȚII DE LA SIHĂSTRIA
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.