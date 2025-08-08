Ascultați un interviu minunat ca din pridvorul Raiului, cu îndrăgitul Părinte Pimen Vlad, care a coborât din liniștea Athonului să îi cinstească pe Sfinții de la Sihăstria, pe care i-a cunoscut personal. Aflați pilde și cuvinte de folos ce cu siguranță vă vor descreți frunțile, ca să iubiți mai mult. P. PIMEN VLAD ȘI SFINȚII DE LA SIHĂSTRIA

