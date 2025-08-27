Mulți părinți se întreabă mirați: De ce nu ne ascultă copilul? Cum influențează atitudinea părinților comportamentul copilului, aflați în explicația duhovnicească oferită de marele Cuvios Paisie Aghioritul. NU VĂ CERTAȚI ÎN FAȚA COPIILOR! SF. PAISIE

De ce nu ne ascultă copilul?

Când copiii văd că părinții lor se iubesc și se prețuiesc, că se poartă cu bună cuviință și se roagă, toate acestea se întipăresc în sufletul lor. De aceea spun că cea mai bună moștenire pe care le-o pot lăsa copiilor este evlavia lor.

Atunci când copilul nu ascultă și se poartă urât, pe undeva este o pricină. Poate că a văzut scene nepotrivite sau poate că a auzit cuvinte murdare în casă sau în afara ei. În orice caz, în cele duhovnicești, îi ajutăm pe copii mai ales prin exemplul nostru, nu prin constrângere.

Însă cel mai mult, îi ajută mama prin pilda ei, prin ascultarea și respectul față de soț. Dacă are altă părere decât el într-o anumită privință, niciodată să nu și-o exprime în fața copiilor ca să nu o exploateze vicleanul. Niciodată să nu zdruncine încrederea copiilor în tatăl lor, ba chiar dacă tatăl greșește, mama să-i găsească îndreptățiri. Dacă, de pildă, se poartă urât, ea să le spună copiilor așa: «Tata e obosit pentru că nu a dormit toată noaptea ca să termine o treabă urgentă, iar asta o face pentru voi».

Nu vă certați în fața copiilor!

Mulți părinți se ceartă în fața copiilor dându-le astfel o lecție proastă. Bieții copii suferă, iar apoi părinții le fac toate mofturile ca să-i mângâie. Se duce tatăl să-l împace pe copil: «Suflețelul meu, ce vrei să-ți cumpăr?». Se duce apoi și mama, îl răsfață și ea, iar în cele din urmă, copiii cresc plini de nazuri și de pretenții. Iar dacă părinții nu pot să le dea tot ce vor, copiii îi amenință că-și iau viața.

Văd cât de mult îi ajută pe copii pilda cea bună a părinților.

– Părinte, o mamă poate să-i facă rău copilului ei printr-o dragoste fără discernământ?

Sigur că poate! Când o mamă, de pildă își vede copilașul că merge mai greu și spune: «Sărăcuțul, nu poate să meargă» și-l poartă mereu în brațe, în loc să-l țină de mânuță, atunci cum o să învețe copilul să meargă pe picioarele sale? Da, mama o face din dragoste pentru copil, dar îl vatămă prin puterea ei lipsită de discernământ.

Am cunoscut un tată care-și ducea fiul de mână la frizer, deși terminase armata. «L-am adus pe băiatul meu să-l tunzi, vezi cât costă și spune-mi când termini ca să vin să-l iau». L-a nenorocit pe copil.

