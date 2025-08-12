Vă oferim un dar de suflet, o înregistrare rară cu vocea Părintelui Paisie Olaru, Sfântul recent canonizat la mănăstirea Sihăstria. Sf. Paisie era renumit pentru blândeţea, smerenia şi forţa rugăciunii sale. ÎNREGISTRARE RARĂ CU VOCEA SF. PAISIE OLARU

Vizionare cu folos!