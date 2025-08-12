Ascultați un îndemn duhovnicesc al maicii starețe Justina, adresat tinerilor din ASCOR. De ce generația tinerilor noștri este atât de obosită și lipsită de eroismul și demnitatea generației sfinților din închisori? Răspunsul este unul simplu și la îndemâna oricui dorește să își îmbunătățească starea de spirit. ÎMPRĂȘTIEREA ÎN MULTE INFORMAȚII | MAICA STAREȚĂ JUSTINA

Furtuna de informații

Noi suntem atât de împrăștiați pentru că adunăm foarte multe informații. Un psihiatru ortodox rus, Dimitrie Avdeev, spunea că informația pe care o primim noi într-o zi, în 1920, deci cu o sută de ani înainte, o primeau ca într-un an. Vă dați seama cum este creierul unui tânăr din ziua de azi? Acel tânăr nu se mai gândește la viața lui și ce mai are de făcut. Este ca o furtună care vine peste viețile noastre și ne trezim că terminăm Facultatea, ne căsătorim, că ajungem la cincizeci de ani și nu ne-am dat seama care este scopul nostru în viață.

Ei (sfinții închisorilor) erau foarte așezați; acesta era principalul lucru. Ce am observat la toți foștii deținuți politici: aveau mintea foarte limpede. Pentru ei, era foarte clar pentru ce luptă, cine sunt, ce au de făcut, pentru ce trebuie să sufere. Totul era foarte limpede.

Noi avem o întunecime a minții și această întunecime este tot din cauza noastră. Pentru că dăm putere celui rău să pătrundă în viața noastră prin toate ușile deschise care sunt în jurul nostru. Vă zic, Sf. Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide sau Părintele Justin n-ar fi acceptat pentru nimic în lume, să cadă moral în vreun fel.

De exemplu, am avut aici, la călugări pe părintele Atanasie Ștefănescu, care făcuse închisoare cu Valeriu Gafencu și cu Ioan Ianolide. Când a intrat în mănăstirea Părintelui Justin, primul an a fost ca un șoc pentru el. A spus: „Eu sunt total descumpănit, dezamăgit. Pentru că în generația noastră, nu exista să mințim, să furăm, să nu ne sacrificăm pentru ceilalți. Nu exista! Și voi care sunteți călugări și sunteți spuma, nu vă comportați ca atare?”. El vedea lucrurile acestea, pe care noi nu le mai vedeam, pentru că trăim într-o societate degradată.

Cum ne protejăm de negativul din societate?

Societatea, pe zi ce trece, se degradează tot mai mult. Acum, copiii sunt cei expuși la informațiile acestea îngrozitoare (implementate prin educația sexuală din școli).

Primul lucru care trebuie făcut este să vă protejați cu toate forțele de toate atacurile din jur, pentru că există un atac ideologic, prin mass-media, prin toate mijloacele. Cred că Dumnezeu dă și soluția cum să ieșim din situații. Nu cred că este imposibil să te protejezi de informațiile pe care le primești prin telefon, calculator sau prin internet. Într-adevăr, cred că cel mai mare lucru pe care îl puteți face este să încercați să nu vă mai uitați pe aceste dispozitive. Sunt extrem de dăunătoare. Pe lângă faptul că, medical vorbind, se produce o reeducare a minții. Și te trezești peste un an, doi, că gândești ca toți ceilalți, că ai devenit la fel ca ceilalți.

E o diferență de la cer la pământ între generația lor și generația noastră, dar partea bună este că Dumnezeu îi ridică și pe cei tineri, și le dă putere. Le dă forță să se poată ridica în generația lor ceva mai sus decât ceilalți.

Cred că toată cheia și lacătul este ca fiecare să încerce să se analizeze și să se interiorizeze puțin.

Interiorizarea

Ca să reușești asta, trebuie să te îndepărtezi un pic de locul unde stai, ca să vezi mai limpede ce se întâmplă în jurul tău. Trebuie să te îndepărtezi puțin de mediul în care stai și de oamenii din jur. Uite așa, cum veniți voi la mănăstire și vedeți de fapt, ce gânduri vă macină. Vedeți unde vă împărțiți, ce vreți cu adevărat. Sufletele voastre simt nevoia de ceva măreț, de ceva frumos, dar ele sunt înăbușite de lucrurile de nimic. De aceea, nici românii, săracii, niciodată nu reușesc să facă nimic. Nu mai reușesc să facă unitate între ei.

Acești sfinți canonizați acum au puterea să ne ajute și sunt convinsă că, datorită lor mai suntem pe poziție. Pentru că sacrificiul lor nu a fost în zadar. E sacrificiul unei țări întregi, cum zicea Părintele Justin. Unde mergi, calci pe pământ sfințit și ăsta e adevărul. Dacă mergeți sus, la chilia Părintelui, vedeți harta acolo, cum e plină țara de locurile de detenție.

(Extras din Revista Atitudini Nr. 91)

Foto credit: Cristina Nichituș Roncea