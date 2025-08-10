Mănăstirea Paltin, vă invită, vineri 15 august, la împreună-prăznuirea hramului principal al mănăstirii, Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. HRAM LA MĂNĂSTIREA PALTIN | ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Invitație la Hramul Mănăstirii Paltin
Mănăstirea Paltin, vă invită, vineri 15 august, la împreună-prăznuirea hramului principal al mănăstirii, Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria.
Obștea mănăstirii, care adăpostește peste 130 de maici și un cămin pentru bătrâne, este ctitoria vrednicului de pomenire Părinte Arhimandrit Justin Pârvu și a fost întemeiată în anul 2003. Un înflăcărat iubitor al Maicii lui Dumnezeu, Părintele Justin i-a încredințat mănăstirea, sub omoforul Preacuratei, Egumena și Stăpâna noastră, a tuturor. Împreună cu Sf. Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ocrotitor al celor bolnavi, Maica Domnului acoperă și ocrotește acest sfânt lăcaș, de unde zilnic și noapte de noapte, maicile și închinătorii înalță rugăciuni de slavoslovire.
Slujba Sfintei Liturghii va începe vineri dimineața, în jurul orei 9.00 și va fi oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.
Privegherea, ce va cuprinde și Prohodul Maicii Domnului, se va săvârși joi seara, începând cu ora 18.00.
Cu nădejde în rugăciunile și mijlocirile Preasfintei Stăpâne de Dumnezeu Născătoare, îi așteptăm pe toți cei ce vor să o cinstească în sfânt lăcașul ei, la Mănăstirea Paltin, unde cerul atinge munții curați și încărcați cu rugăciune.
De asemenea, pelerinii se vor mai putea închina moaștelor unor sfinți îndrăgiți și grabnic ajutători în boli: Sf. Nichifor cel lepros și Sf. Gavriil Georgianul, ale căror sfinte moaște se află și în biserica principală a mănăstirii Paltin.
Vă așteptăm cu bucurie!
Sursa: mănăstirea Paltin
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.