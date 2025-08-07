Aflați istoricul canonizării și minunile de la deshumarea moaștelor noilor sfinți canonizați, Sfinții Cleopa și Paisie de la Sihăstria, în evocarea Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul. CUM AU FOST DESHUMAȚI SF. CLEOPA ȘI PAISIE | PS. NICHIFOR
