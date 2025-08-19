articole, Muzica Psaltica, Video

CÂNTARE MAICII DOMNULUI | MĂNĂSTIREA PALTIN

Vă oferim spre audiție o înduioșătoare cântare din Slujba Adormirii Maicii Domnului. Slava face parte din cadrul Vecerniei, la Litie, plagalul glasului I, de Dimitrie Suceveanu. Fragmentul este o înregistrare live din cadrul slujbei Hramului principal al Mănăstirii Paltin Petru-Vodă. CÂNTARE MAICII DOMNULUI | MĂNĂSTIREA PALTIN

Maica Domnului să ne fie sprijin și mântuire în toate încercările vieții!

POMELNICE ȘI DONAȚII

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…

Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

