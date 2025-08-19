Vă oferim spre audiție o înduioșătoare cântare din Slujba Adormirii Maicii Domnului. Slava face parte din cadrul Vecerniei, la Litie, plagalul glasului I, de Dimitrie Suceveanu. Fragmentul este o înregistrare live din cadrul slujbei Hramului principal al Mănăstirii Paltin Petru-Vodă. CÂNTARE MAICII DOMNULUI | MĂNĂSTIREA PALTIN
Maica Domnului să ne fie sprijin și mântuire în toate încercările vieții!
Vizionare plăcută!
