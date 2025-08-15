Prăznuire plină de Har, luminată de ceea ce este cea cu totul plină de har, Maica lui Dumnezeu care ne-a binecuvântat astăzi cu prezența călduroasă și isihastă a Înaltpreasfințitului Părintelui nostru Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de către un sobor de preoți, diaconi și zeci de pelerini. O prăznuire în care bucuria lăuntrică o a întrecut pe cea dinafară, unde rugăciunea parcă a unit cerul cu cei de pe pământ, robii smeriți și cinstitori ai Maicii lui Dumnezeu. ADORMIREA MAICII DOMNULUI LA PALTIN | FOTOREPORTAJ

Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Teofan pentru împreuna-rugăciune ce a mișcat inimile tuturor celor prezenți spre o trăire lăuntrică pătrunsă de Harul dumnezeiesc. Conectați la trăirea autentică în Hristos, vom putea să ne schimbă și pe noi și lumea mult rătăcită de azi. Predica Înaltpreasfinției sale, ghidată din înțelepciunea marelui teolog isihast, Sf. Grigorie Palama, ne-a plecat inimile și cugetele spre trezvia lăuntrică ce poate preschimba întunericul lumii dar și al nostru în lumină, în străfulgerări ale Harului.

Să o rugăm așadar, pe cea plină de har, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria să ne lumineze întunericul inimilor noastre și al întregii lumi!

La finalul Sfintei Liturghii, maica stareță, Stavrofora Justina, a dăruit Părintelui Mitropolit o icoană a Sfinților Mărturisitori Români din perioada regimului comunist, icoană pictată de către maicile mănăstirii Paltin.

Vă oferim câteva imagini din cadrul slujbei Adormirii Maicii Domnului, hramul principal al mănăstirii Paltin, ctitorie a Părintelui nostru drag, Justin Pârvu.