Aflați o întâmplare minunată prin care Părintele Justin ajută o familie tânără, ce nu putea concepe copii, să înduplece mila lui Dumnezeu care le-a dăruit doi copilași minunați. NU PUTEAM CONCEPE COPII | MINUNEA PR. JUSTIN

Pr. Justin – Ajutător în naşterea de prunci

Vă scriu cu mult drag şi dor de părintele Justin Pârvu. Suntem o familie din Bucureşti, care în primii 4 ani de căsnicie nu am putut concepe copii. Un părinte (Ioan) din Bucureşti ne-a zis că are o frunzuliţă de la palmierul sădit de Sf. Sava cel Sfinţit, care ajută la naşterea de prunci, însă nu avea rânduiala care trebuie urmată, era vorba de ţinerea unui post mai special.

Deci noi aveam frunzuliţa şi nu ştiam cum să ţinem postul şi prin nişte împrejurări minunate am ajuns la Petru Vodă la părintele Justin, pe 9 mai 2009. Am aşteptat atunci de la ora 4 după masa până la 12 noaptea, când am intrat la el în chilie. Ne-am aşezat în genunchi şi am început să îi spunem necazul nostru şi el, parcă îl văd şi acum, s-a ridicat în picioare şi de pe o poliţă de pe peretele apropiat ia o foaie A4, şi ne-o da, spunând: „Luaţi asta şi faceţi cum spune acolo şi, poate, se va milostivi Dumnezeu de voi”.

Frunzulița Sf. Sava și rugăciunea pr. Justin

Noi, când ne-am aruncat ochii pe foaie, nu ne venea să credem, era exact ceea ce căutăm: rânduiala ce trebuie ţinută cu frunzuliţa Sf. Sava!!! Şi am exclamat imediat: „dar noi avem frunzuliţa!!!”, iar el era foarte bucuros.

Acum, când stau şi mă gândesc, cu siguranţă părintele o avea acolo pregătită pentru noi când vom veni, ştia el foarte bine totul. Fericirea noastră era mare, dar totuşi aveam unele îndoieli, de ce a zis părintele „poate”, s-ar putea şi să nu avem copii? … Rânduiala trebuia ţinută în afara postului, aşa că am ales perioada între postul adormirii Maicii Domnului şi cel al Crăciunului. 40 de zile au trecut pe neobservate, cu toată asprimea lui, căci nu se mânca nici ulei, însă se lua câte un pic de vin. Pe toată perioada postului frunzuliţa a stat în altar la o mănăstire al cărui patron este Sf. Ioan Rusul.

„Am aflat că sunt însărcinată”

După ce a trecut postul, în a 40-a zi am mers la mănăstire să luăm frunzuliţa din care trebuia preparat un ceai. L-am rugat pe părintele de acolo, P. Macarie, să ne prepare ceaiul pe care l-am băut. Şi mare a fost minunea când, peste câteva săptămâni, exact de praznicul Sf. Nectarie (9 noiembrie) am aflat că sunt însărcinată!

Când aveam vreo 6-7 luni de sarcină, ne-am dus la părintele Justin să îi spunem minunea, să ne binecuvânteze şi să se roage pentru naştere uşoară. Părintele Justin, când i-am spus toată povestea, aşa cum stătea în scaunul lui, s-a dat pe spate şi a zis: „Mare minune, măi copii, mare minune!”, ne-a miruit, ne-a binecuvântat, şi mi-a zis: „Câţi ai să faci, pe toţi să îi naşti!”.

Alte binecuvântări ale Pr. Justin

Cam peste un an iar ne-am dus la p. Justin, deja cu fetiţa noastră – Elena, care pe atunci avea 8 luni, să îi spunem minunea şi să primim binecuvântare. El s-a bucurat nespus de mult şi i-a dăruit fetiţei o iconiţă cu Sf. Parascheva.

Ultima dată am fost la părinte când soţul traversa o perioadă mai grea cu serviciul şi eram însărcinată cu al doilea copil. Părintele ne-a sfătuit că cel mai bine e să fii pe cont propriu, să îţi faci o grădină de zarzavaturi sau o seră de flori… „că astea merg bine acum”. Și, desigur, ne-a binecuvântat şi mi-a urat naştere uşoară.

Atunci când l-am văzut ultima dată arăta foarte bine, plin de viaţă. N-am mai reuşit, din cauza tumultului vieţii, să mergem la el şi cu băieţelul – Victor. Îmi pare foarte rău, dar îmi doresc mult să ajungem să ne închinăm la mormântul lui. Cu siguranţă o să se bucure şi noi vom primi binecuvântare.

Vreau să îi mulţumesc Părintelui Justin Pârvu pentru intervenita minunată în viaţa noastră. Pentru că s-a rugat pentru noi şi n-a dăruit Dumnezeu copilaşii aceştia sănătoşi şi cuminţi spre bucurie, mângâiere şi mântuire.

(Preluat din Revista Atitudini Nr. 30)