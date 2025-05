Posted on

Aflați noi minuni ale Sf. Efrem cel Nou, din mărturiile maicii I. de la mănăstirea Paltin. „Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi!”. AM FOST MARTORĂ UNOR MINUNI ALE SF. EFREM CEL NOU



Bucuria prăznuirii Sfântului Efrem

De fiecare dată când ajungem la ziua prăznuirii unui sfânt iubit, sufletul ni se umple de veselie. Mă gândesc la sfinții ce strălucesc de iubire dumnezeiască, la prietenii lui Dumnezeu și la obiceiul lor de a asculta durerile oamenilor și de a veni grabnic în ajutor, ca unii ce sunt nerăbdători să răspundă și celui mai firav strigăt de credință în mila Atotputernicului Dumnezeu!

Astăzi prăznuim pe sfântul Efrem cel nou de la Nea Macri și îmi amintesc cu bucurie mulțimea minunilor și a facerilor de bine, trăite personal, sau de către prieteni apropiați si cunoștințe.

Cu mai mulți ani în urmă, în vremea când făceam studii la Atena, am avut ocazia să trăiesc și să aud povestiri despre ajutorul minunat al sfântului Efrem, în situații și cereri atât de diferite. Acestea m-au însuflețit, mi-au întărit încrederea în mijlocirile lui și m-au făcut să alerg de multe ori cu nădejde, cerându-i ajutorul. Iar sfântul nu întârzia să răspundă și la cele mai mici nevoi.

Privegherea Sf. Efrem cel Nou

Prăznuirea sa, din data de 5 mai, era o adevărată sărbătoare pentru toată suflarea de pe colinele Atenelor, dar nu numai. Ne adunam câțiva prieteni si colegi și mergeam la privegherea de noapte ce se făcea în cinstea Sfântului la Mânăstirea de pe Colina Neprihăniților. Curtea mănăstirii devenea cu totul neîncăpătoare. Cei mai mulți dintre credincioși erau pelerini români, veniți din toate părțile României și din diaspora. În acea noapte durerile se transformau în nădejde și nădejdile în bucurie. Unii cereau, alții mulțumeau și toți erau pătrunși de dorința de a fi mai buni.

Primul an de studii, a fost marcat de dificultățile acomodării într-o țară străină, de necunoaștere a limbii grecești, de lipsa sprijinului oamenilor apropiați, precum și de multe lipsuri în sens material. Mânată de evlavia și dragostea pentru sf. Efrem am ajuns și eu, pentru prima dată, la prăznuirea sfântului.

O colegă de facultate se oferise să îmi plătească drumul până acolo. Am ajuns la racla de argint, care adăpostea sfintele moaște și am îngenuncheat timp îndelungat, până am povestit sfântului, ca unui prieten drag, toate „of”-urile ce îmi amărau sufletul.

Ajutorul neîntârziat al Sfântului. Noi minuni

Neîntârziat a venit și ajutorul sfântului. Întâmplarea minunată a făcut să cunosc chiar acolo o închinătoare din Rusia, care venea an de an, să mulțumească sfântului pentru minunea ce o făcuse cu familia ei. Aceasta, fără să-i fi vorbit ceva despre lipsurile cu care mă confruntam, mi-a oferit o mică sumă de bani, dar care mi-a ușurat mult parcursul în perioada ce a urmat.

Ajutorul Sf. Efrem în nașterea de prunci și vindecător de boli

O altă întâmplare minunată cu Sfântul Efrem mi-a povestit o prietena bună care se stabilise cu soțul în Atena, de mai mulți ani. Nu reușeau să dobândească prunci. Și, după multa rugăciune făcută cu durere la racla Sfântului, au dobândit un fiu minunat, după care au urmat încă două fetițe.

De asemenea, aceeași prietenă mi-a povestit cum, imediat după a doua naștere, îi apăruse o tumoră canceroasă. Frica și amărăciunea i-au împins sufletul iarăși către binefăcătorul de odinioară. După două săptămâni de rugăciune, s-a însemnat cu semnul crucii, cu ulei din candela sfântului, pe locul unde apăruse tumora. Mare a fost surprinderea medicilor când au constatat că tumora dispăruse lăsând doar o pată închisă la culoare pe piele, ca o mărturie.

Ajutor miraculos

O altă cunoștință, care suferea cumplit pe urma pierderii fiului de 19 ani, într-un accident rutier, s-a rugat Sfântului să o ajute să redobândească sens în viață. Și, deși se apropia de vârsta de 50 de ani, Dumnezeu a binecuvântat-o cu un alt copilaș.

Șirul minunilor ar putea continua la nesfârșit, desigur, dar, adevărata minune este faptul că Dumnezeu a presărat pământul cu mesageri ai iubirii Sale, prin mijlocirea cărora, orice suspin și lacrimă se preface grabnic în lumină mântuitoare!

(A consemnat monahia I., mănăstirea Paltin)