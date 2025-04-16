Revista ATITUDINI Nr. 90 dedicată Pr. Constantin Galeriu

A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 90 dedicată Pr. Constantin Galeriu
Comenzi sau Abonamente se pot face completând formularul de aici , la adresa de
email: [email protected] la numărul de telefon: 0785 018 852
sau pe WhatsApp: 0725 621 381.
SUMAR
MOARTEA SCLAVIEI TOTALITARE ȘI ÎNVIEREA NEAMULUI ROMÂNESC
DE PR. CONSTANTIN GALERIU
PĂRINTELE CONSTANTIN GALERIU, APOSTOLUL CUVÂNTULUI
ZIDITOR DE SUFLETE
PĂRINTELE CONSTANTIN GALERIU, DUHOVNICUL MEU
de Pr. Valentin Puricel-Bassarabescu
PR. GABRIEL AVRAM:
MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU
„SĂ LE SPUI ADEVĂRUL ŞI NUMAI ADEVĂRUL!”
PĂRINTELE PAUL TSAHAKIS, PREOT ŞI CHIRURG AL LUI DUMNEZEU
„TREBUIE SĂ NE RUGĂM PENTRU AMERICA, PENTRU CIVILIZAȚIA OCCIDENTALĂ”
GHERONDA MAXIM KIRITSIS: „DĂRÂMĂ COTEȚUL TĂU, CA SĂ CONSTRUIM ÎN INIMA TA UN PALAT ÎN CARE SĂ LOCUIM AMÂNDOI!”
INTERVIU CU GHERONTISSA XENI, UCENICĂ A SF. PORFIRIE KAVSOKALIVITUL
„CU CÂT SE CURĂȚEŞTE MAI MULT INIMA, CU ATÂT ÎL IUBEŞTI ŞI ÎL CAUȚI MAI MULT PE DUMNEZEU”
SIMPOZIONUL DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN PETRU-VODĂ, PRIN OCHII TINERILOR
PĂRINTELE SILUAN DIN NEW MEXICO: CUM SUFLETUL POATE AUZI DUHUL LUCRURILOR
PĂRINTELE GHEORGHE HOLBEA: MINUNEA CANONIZĂRII SFINȚILOR DIN ÎNCHISORI
MAICA STAREȚĂ JUSTINA BUJOR: MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE JUSTIN ŞI IOAN IANOLIDE
RUXANDRA DAVID (IANOLIDE): „IOAN IANOLIDE, BUNICUL ŞI OCROTITORUL MEU”
ZOE RĂDULESCU: „MULT SÂNGE S-A VĂRSAT ÎN FAMILIA MEA”
DE LA FRICA ANCHETELOR ANILOR ’50, LA LUMINA ÎNVIERII LUI HRISTOS
PS VENIAMIN AL BASARABIEI DE SUD DESPRE CANONIZĂRILE SFINȚILOR DIN ÎNCHISORI COMEMORARE LA AIUD
ZILELE SFÂNTULUI ÎNCHISORILOR, VALERIU GAFENCU.
RETROSPECTIVA TINERILOR
IMN TEODOREI STAMATE
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.