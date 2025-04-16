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Revista ATITUDINI Nr. 90 dedicată Pr. Constantin Galeriu

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SUMAR

MOARTEA SCLAVIEI TOTALITARE ȘI ÎNVIEREA NEAMULUI ROMÂNESC
DE PR. CONSTANTIN GALERIU

PĂRINTELE CONSTANTIN GALERIU, APOSTOLUL CUVÂNTULUI
ZIDITOR DE SUFLETE

PĂRINTELE CONSTANTIN GALERIU, DUHOVNICUL MEU
de Pr. Valentin Puricel-Bassarabescu

PR. GABRIEL AVRAM:
MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU
„SĂ LE SPUI ADEVĂRUL ŞI NUMAI ADEVĂRUL!”

PĂRINTELE PAUL TSAHAKIS, PREOT ŞI CHIRURG AL LUI DUMNEZEU
„TREBUIE SĂ NE RUGĂM PENTRU AMERICA, PENTRU CIVILIZAȚIA OCCIDENTALĂ”

GHERONDA MAXIM KIRITSIS: „DĂRÂMĂ COTEȚUL TĂU, CA SĂ CONSTRUIM ÎN INIMA TA UN PALAT ÎN CARE SĂ LOCUIM AMÂNDOI!”

INTERVIU CU GHERONTISSA XENI, UCENICĂ A SF. PORFIRIE KAVSOKALIVITUL
„CU CÂT SE CURĂȚEŞTE MAI MULT INIMA, CU ATÂT ÎL IUBEŞTI ŞI ÎL CAUȚI MAI MULT PE DUMNEZEU”

SIMPOZIONUL DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN PETRU-VODĂ, PRIN OCHII TINERILOR

PĂRINTELE SILUAN DIN NEW MEXICO: CUM SUFLETUL POATE AUZI DUHUL LUCRURILOR

PĂRINTELE GHEORGHE HOLBEA: MINUNEA CANONIZĂRII SFINȚILOR DIN ÎNCHISORI

MAICA STAREȚĂ JUSTINA BUJOR: MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE JUSTIN ŞI IOAN IANOLIDE

RUXANDRA DAVID (IANOLIDE): „IOAN IANOLIDE, BUNICUL ŞI OCROTITORUL MEU”

ZOE RĂDULESCU: „MULT SÂNGE S-A VĂRSAT ÎN FAMILIA MEA”
DE LA FRICA ANCHETELOR ANILOR ’50, LA LUMINA ÎNVIERII LUI HRISTOS

PS VENIAMIN AL BASARABIEI DE SUD DESPRE CANONIZĂRILE SFINȚILOR DIN ÎNCHISORI COMEMORARE LA AIUD

ZILELE SFÂNTULUI ÎNCHISORILOR, VALERIU GAFENCU.
RETROSPECTIVA TINERILOR

IMN TEODOREI STAMATE

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