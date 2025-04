Posted on

Sâmbătă, 12 aprilie, la Casa de Cultură din Constanța, va avea loc de la ora 19.00, Concertul de Muzică bizantină, organizat de Asociația Culturală “Armonia lu’mina”, într-un proiect de promovare a muzicii bizantine, intitulat: Caravana Creștină. MĂNĂSTIREA PALTIN ȘI ANA NUȚĂ | CONCERT BIZANTIN | 12 APRILIE

Concertul va fi susținut de Corul Maicilor de la Mănăstirea Paltin și solista de muzică psaltică Ana Nuță. Repertoriul va include cântări specifice Postului Mare, la Sărbătoarea Floriilor și din Săptămâna Patimilor și se desfășoară cu binecuvântarea ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Concert caritabil

Asociația Culturală “Armonia lu’mina” are ca misiune promovarea muzicii bizantine, a valorilor creștine, a patrimoniului religios și cultural ortodox al României. Are ca proiect principal producția cinematografică, filmul documentar lungmetraj “Sounds of Byzantium” despre istoria muzicii bizantine și rolul acesteia la nivel de artă, știință, terapie.

Concertul va fi precedat de o conferința, la care va participa îndrăgitul Părinte Părintele Ioan Istrati, Preot paroh – Biserica Sf Nicolae,Constanța și alți invitați. Pentru detalii accesați site-ul : armonialumina

Acest eveniment este organizat cu scopul de strângere de fonduri necesare pentru producția filmului „Sounds of Byzantium”. Valoarea biletelor încasate vor fi donate Asociației Culturale “Armonia lu’mina” https://armonialumina.com/doneaza/

