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Revista ATITUDINI Nr. 89 dedicată Sf. Constantin Sârbu

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SUMAR

SMERITĂ OFRANDĂ SFINȚILOR
DE CIPRIAN VOICILĂ

SF. PREOT MUCENIC CONSTANTIN SÂRBU
– „APOSTOLUL IUBIRII” DE LA BISERICA SAPIENȚEI
SFÂNTUL CONSTANTIN SÂRBU

SFÂNTUL CONSTANTIN SÂRBU. MĂRTURII DIN VIAȚĂ ȘI DE LA DESHUMARE

SF. CONSTANTIN SÂRBU: „CA SĂ POȚI CUNOAȘTE PE CINEVA
CU ADEVĂRAT, UITĂ-TE CUM A IUBIT!”. CUVINTE PLINE DE ÎNȚELEPCIUNE

PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „DACĂ A FOST NEVOIE DE MULTĂ RUGĂCIUNE ÎN ȚARA ACEASTA,
APOI ACUM, LA ANII ACEȘTIA, SE CERE ÎNDOIT SAU ÎNTREIT”

O MINUNE DE PREOT, PĂRINTELE VOICESCU, ȘI EL FĂCĂTOR DE MINUNI
de Florin Popescu

PĂRINTELE ZAHARIA ZAHAROU: CUVÂNTUL CU ECOU ÎN INIMA ASCULTĂTORULUI
FACTORI ESENȚIALI PENTRU SPORIREA DUHOVNICEASCĂ

INTERVIU CU GHERONDA MAXIM KIRITSIS, STAREȚUL MĂNĂSTIRII „SFÂNTUL DIONISIE AL OLIMPULUI”, DIN GRECIA

PĂRINTELE SILUAN DIN NEW MEXICO: „A CUCERIT HRISTOS MOARTEA ȘI DIN MINE?”

PĂRINTELE JOSEPH DEMANET. DE LA ATEISMUL FRANCEZ LA ORTODOXIE
Interviu realizat de Gabriel-Andrei Timofte

PR. GHEORGHE CALCIU: PUTEREA IUBIRII RUGĂTOARE

ALEXANDRA TĂNASE: LA PALTIN, ÎNTRU POMENIREA SFINȚILOR MĂRTURISITORI

TRAUME ȘI HAR. INTERVIU CU PĂRINTELE SAVATIE BAȘTOVOI
DR. GALINA RĂDULEANU: „COMUNISMUL NU A DISPĂRUT. SE PRIVATIZEAZĂ”

LUPTA CU AUTISMUL VIRTUAL
de Tănasă Valentin

SUVERANISM – DINCOLO DE CUVINTE
de Denis Boerescu

 

 

           
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1 thoughts on “Revista ATITUDINI Nr. 89 dedicată Sf. Constantin Sârbu

  1. Pingback: DE CE A DISPĂRUT FORȚA RUGĂCIUNII | PR. JUSTIN - ATITUDINI - Mănăstirea Paltin

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