Revista ATITUDINI Nr. 89 dedicată Sf. Constantin Sârbu

A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 89 dedicată Sf. Constantin Sârbu
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SUMAR
SMERITĂ OFRANDĂ SFINȚILOR
DE CIPRIAN VOICILĂ
SF. PREOT MUCENIC CONSTANTIN SÂRBU
– „APOSTOLUL IUBIRII” DE LA BISERICA SAPIENȚEI
SFÂNTUL CONSTANTIN SÂRBU
SFÂNTUL CONSTANTIN SÂRBU. MĂRTURII DIN VIAȚĂ ȘI DE LA DESHUMARE
SF. CONSTANTIN SÂRBU: „CA SĂ POȚI CUNOAȘTE PE CINEVA
CU ADEVĂRAT, UITĂ-TE CUM A IUBIT!”. CUVINTE PLINE DE ÎNȚELEPCIUNE
PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: „DACĂ A FOST NEVOIE DE MULTĂ RUGĂCIUNE ÎN ȚARA ACEASTA,
APOI ACUM, LA ANII ACEȘTIA, SE CERE ÎNDOIT SAU ÎNTREIT”
O MINUNE DE PREOT, PĂRINTELE VOICESCU, ȘI EL FĂCĂTOR DE MINUNI
de Florin Popescu
PĂRINTELE ZAHARIA ZAHAROU: CUVÂNTUL CU ECOU ÎN INIMA ASCULTĂTORULUI
FACTORI ESENȚIALI PENTRU SPORIREA DUHOVNICEASCĂ
INTERVIU CU GHERONDA MAXIM KIRITSIS, STAREȚUL MĂNĂSTIRII „SFÂNTUL DIONISIE AL OLIMPULUI”, DIN GRECIA
PĂRINTELE SILUAN DIN NEW MEXICO: „A CUCERIT HRISTOS MOARTEA ȘI DIN MINE?”
PĂRINTELE JOSEPH DEMANET. DE LA ATEISMUL FRANCEZ LA ORTODOXIE
Interviu realizat de Gabriel-Andrei Timofte
PR. GHEORGHE CALCIU: PUTEREA IUBIRII RUGĂTOARE
ALEXANDRA TĂNASE: LA PALTIN, ÎNTRU POMENIREA SFINȚILOR MĂRTURISITORI
TRAUME ȘI HAR. INTERVIU CU PĂRINTELE SAVATIE BAȘTOVOI
DR. GALINA RĂDULEANU: „COMUNISMUL NU A DISPĂRUT. SE PRIVATIZEAZĂ”
LUPTA CU AUTISMUL VIRTUAL
de Tănasă Valentin
SUVERANISM – DINCOLO DE CUVINTE
de Denis Boerescu
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