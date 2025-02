Posted on

Vă prezentăm un scurt Reportaj realizat de studenți din ASCOR Brașov, despre Simpozionul organizat la mănăstirea Paltin Petru Vodă, sâmbătă, 8 februarie, în cinstea Mărturisitorilor: Părintele Justin Pârvu și Ioan Ianolide. REPORTAJ | SIMPOZION MĂNĂSTIREA PALTIN



Monataj: Radu Chirița

Reporter: Alexandra Tănase

Simpozionul de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă prin ochii tinerilor

Motto: Dacă nu vom avea grijă de tineretul nostru, ne vom căi amarnic peste o vreme. Tineretul e ca o investiţie pentru viitor. Dacă investeşti bine talantul, o să trăieşti bine la bătrâneţe. Dacă investeşti prost talantul, ai să tragi ponoasele. (…) Pentru lipsa noastră de orientare de azi ne vor judeca tinerii peste o vreme… Ce le vom spune? Că n-am ştiut? Ca nu ne-a păsat? Cu scuze nu repari ceea ce ai stricat din egoism, din prostie sau din indiferenţă.

(Pr. Arhim. Justin Pârvu)

Tinerii iubitori de neam și de credința strămoșească au răspuns chemării adresate de obștea bineprimitoare a Sfintei Mănăstiri Paltin – Petru Vodă, sosind de aproape sau de departe, pentru a participa la lucrările simpozionului organizat cu prilejul nașterii părintelui arhimandrit Justin Pârvu, Duhovnic al Neamului Românesc

Ediția de anul acesta, intitulată „Părintele Justin Pârvu și Mărturisitorul Ioan Ianolide – Icoane ale biruinței asupra iadului comunist în România secolului XX”, a adus înaintea participanților aceste două modele de viețuire creștină autentică, de asumare a suferinței și transfigurare a acesteia prin credință.

Activitățile din program (slujba Sfintei Liturghii, parastasul în cinstea martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste, prelegerile și evocările, vizita în chilia memorială a părintelui Justin și, cu titlu de noutate, în chilia-muzeu a mărturisitorului Ioan Ianolide, parastasul la mormântul Părintelui Justin) au creat pentru cei prezenți o atmosferă de înaltă trăire duhovnicească și au reprezentat, totodată, o invitație la un zbor înalt, la o meditație profundă asupra vieții.

Vocea tinerilor. Impresii

Un ecou al acestor trăiri se păstrează în mărturiile celor prezenți, dintre care le redăm pe cele de mai jos:

Toma Tătaru, președintele Ligii Studenților Iași

Simpozionul „Părintele Justin Pârvu și Mărturisitorul Ioan Ianolide – Icoane ale biruinței asupra iadului comunist în România secolului XX”, desfășurat la mănăstirea Paltin-Petru Vodă sâmbătă, 8 februarie 2025 a fost închinat, după cum sugerează însuși titlul evenimentului, Mărturisitorilor Justin Pârvu și Ioan Ianolide, personalități marcante din universul concentraționar comunist din România. Evenimentul a avut drept invitați personalități precum pr. Prof. univ. Dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie din București, Arhim. Hariton Negrea (starețul mănăstirii Petru Vodă), pr. Iconom stavrofor dr. Mihai-Andrei Aldea, maica stareță Justina Bujor, Ruxandra David (nepoata lui Ioan Ianolide), Zoe Rădulescu (fiica luptătorului anticomunist Gogu Puiu) și drd. Silvian Emanuel Man (președinte de onoare al Ligii Studenților Iași).

S-au adus în discuție suferința pătimită de Ioan Ianolide ca mijloc de transfigurare duhovnicească, importanța părintelui Justin Pârvu în panteonul marilor duhovnici români contemporani, dar și cum trebuie să se raporteze tânăra generație la cei pe care în mod generic îi numim Sfinți ai Închisorilor, astfel încât să facă din aceștia modele de viață spirituală, de conștiință civică și de înaltă moralitate și demnitate.

Periplu fotografic

Colegul nostru, Silvian Emanuel Man, spre finalul simpozionului, a prezentat un scurt și cuprinzător periplu fotografic al biografiei familiei lui Ioan Ianolide; astfel, a fost prezentată viața acestui mărturisitor și a soției sale prin prisma fotografiilor din albumele familiei. Scopul prezentării a fost acela de a-l aduce pe Ioan Ianolide cât mai aproape de oameni și de înțelegerea faptului că este în firea lucrurilor ca omul să tindă constant spre sfințenie, păstrând totuși atributele unui om simplu. Fotografiile din diferite perioade ale vieții sale (studenția, căsătoria, viața de familie) prin însemnările de pe spatele lor, sunt o dovadă în plus a gândirii profund spirituale pe care Ianolide a avut-o de-a lungul vieții sale. Totodată, ele sunt obiecte de patrimoniu ce demonstrează faptul că orice om poate atinge sfințenia dacă își dorește cu adevărat acest lucru.

Acest periplu al vieții sale, prezentat de către colegul Silvian Emanuel Man, ne arată că sfințenia nu este un fapt extraordinar, ci reprezintă, în realitate, starea naturală a omului, pe care trebuie să o redobândim cu toții.

O experiență memorabilă

Vîlcu Mihai-Alexandru, inginer mecanic

Pentru mine prezența la acest simpozion, deși prima la un astfel de eveniment, a fost o experiență memorabilă și înălțătoare. Am simțit nevoia să fiu acolo, într-un loc drag mie, pentru a mă încărca duhovnicește din puterea mărturisitorilor noștri, care au răbdat încercări de neimaginat pentru țara și credința noastră.

Imediat ce am ajuns la Mănăstirea Paltin, am simțit că sunt acasă, într-o atmosferă de bucurie și recunoștință.

Am avut ocazia de a asculta cuvintele mai multor personalități, dar cel mai mult m-au impresionat vorbele Pr. Gheorghe Holbea despre martirajul lui Mircea Vulcănescu, atât de persecutat astăzi ca și atunci, ale Pr. Mihai Aldea, despre modul subtil al Pr. Justin de a pune la încercare credința ucenicilor săi, ale Ruxandrei, nepoata mărturisitorului Ioan Ianolide, despre anii copilăriei petrecuți alături de el și ale Pr. Siluan din New Mexico, despre pericolele tehnologiei, așa cum ne atenționa și Pr. Justin.

Muzeul Sfinților din închisori

Muzeul din cadrul Mănăstirii Paltin este unul deosebit. Alături de chilia Pr. Justin, în care și-a petrecut ultimii ani din viață, am avut bucuria de a vedea obiecte personale folosite atât în timpul detenției cât și după ale unor martiri precum Sf. Pr. Ilarion Felea, poetul Rady Gyr și mărturisitorii Ioan Ianolide și Mircea Vulcănescu, alături de multe sfinte moaște, atât ale martirilor din închisori cât și ale unor sfinți importanți ai bisericii ortodoxe. Aici mi-au atras atenția în mod special cruciulițele și alte obiecte realizate de mărturisitori în timpul detenției din ceea ce aveau la îndemână.

Monahia Penelope Ianolide

Nu puteau lipsi bineînțeles întâlnirea plină de har cu Maica Penelope, soția mărturisitorului Ioan Ianolide, recent intrată în monahism la onorabila vârstă de 100 ani și parastasul de la mormântul Pr. Justin, sub lumina stelelor de pe cer, unde m-am simțit ca în noaptea de Înviere.

Așa cum spuneam în primele rânduri a fost o experiență foarte frumoasă și plină de bucurie și recunoștință. Recomand tuturor tinerilor astfel de evenimente unde au posibilitatea să-și aprofundeze cunoștințele despre fenomenul închisorilor comuniste și să fie cu un pas mai aproape de cei care s-au jertfit pentru noi și care acum ne ocrotesc din ceruri.

Aș vrea să închei prin îndemnul unei persoane dragi mie: „cinstește memoria Sfinților Închisorilor, suferința și curajul mărturisitorilor”.

Un simpozion unde am simțit multă încărcătură duhovnicească

Un student masterand la Facultatea de Teologie

Mulțumesc Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfinților Mărturisitori că am putut participa la Simpozionul național intitulat „Părintele Justin Pârvu și Mărturisitorul Ioan Ianolide – Icoane ale biruinței asupra iadului comunist în România secolului XX”. A fost un simpozion unde am simțit multă încărcătură duhovnicească, care mă îndeamnă să îmi asum mai serios viața în Hristos.

Vorbitorii au fost diverși, printre care un părinte din SUA, pr. Siluan, sau o doamnă doctor care i-a cunoscut mai târziu pe sfinții închisorilor, dar care i-au schimbat viața – a mărturisit că, fără să planifice, a ajuns de mai multe ori la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă. Pe sfinții închisorilor i-a descoperit prin literatura de detenție, încât a decis (simțind lucrarea Părintelui Justin) să se întoarcă în România definitiv și să cunoască mai bine credința ortodoxă. Această mărturie a dumneaei a fost foarte relevantă pentru mine, mărturie care m-a bucurat și m-a întărit sufletește.

Alți vorbitori au fost Părintele Prof. Gheorghe Holbea, Maica Stareță Iustina și Părintele stareț Hariton, care au relatat mai multe detalii din viețile mărturisitorilor Ioan și Valeriu, și cum aceștia și-au sfințit viețile în inchisori, prin suferință, credință, dragoste și rugăciune.

Părintele Siluan ne-a conturat o paralelă între sfinții isihaști athoniți și sfinții isihasti din închisorile comuniste, accentuând necesitatea trezviei în vremurile pe care le trăim.

Este ca la Paști!

Apoi, am urmărit mai multe imagini din viața sfântului Ioan Ianolide alături de soția sa Constanța – astăzi monahia Penelope – comentate de Silvian Man, după notițele lăsate pe spatele fotografiilor. Acest moment de final a întregit lucrările Simpozionului, reușind să picteze în inimile noastre icoana Mărturisitorului lui Hristos, Ioan Ianolide.

La finalul lucrărilor simpozionului, deși trecuseră mai bine de 4 ore, am mers cu toții la mormântul Părintelui Justin Pârvu, unde s-a ținut o mică rânduială de Parastas. La final, când se cânta „Veșnică pomenire” și „Hristos a înviat”, am simțit preț câteva momente bucuria Învierii și am auzit imediat confirmarea gândului meu, când un părinte a spus zâmbind: „Este ca de Paști!”

În concluzie, a fost un simpozion unde m-am folosit duhovnicește din plin, dar după cum mi-a atras atenția același părinte, trebuie să luăm aminte foarte serios la ce am ascultat și să punem în practică! Adică cum ne spune și Sf. Ap. Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa”(Epistola către Evrei 13, 7).

Slavă lui Hristos pentru toate!

(A consemnat Alexandra Tănase)