Toată viața m-am străduit să-l schimb pe om și nu am putut | SF. ARSENIE BOCA

Mărturia P.S. Irineu Duvlea, Episcop vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din America (ROEA)

Am avut bucuria și binecuvântarea să-l cunosc pe părintele Arsenie în primul an când am intrat ca frate de mănăstire la Sâmbăta de Sus. Eu eram așa de tânăr și nu eram întru totul decis ce este mai bine pentru mine, pentru viața mea. Părintele stareț Veniamin voia să mă călugărească. Mulți m-au sfătuit să merg la părintele Arsenie, la Drăgănescu, unde picta o biserică și să-i cer sfatul.

Iau trenul spre București, ajung dimineața pe la ora 7, încă nu era ziuă și intru în biserica din Drăgănescu și văd în altar lumină. Cineva lucra, era părintele Arsenie. Mă cuprinsese frica. Ce să fac, ce să-i spun?

„O să ajungi mai mult decât diacon”

La un moment dat, mă aude și zice cu voce autoritară: „Ce vrei, mă? Ce cauți aici?”. „Părinte, am venit să vă cer un sfat”, zic eu. „Uitați, părintele stareț vrea să mă călugărească. Ce să fac, oare? E bine să fac acest pas așa devreme?”.

Părintele, uitându-se la mine, a zis: „Fă-te, mă, dar un singur lucru îți spun: să faci școală și să păzești voturile monahale: sărăcia, ascultarea și fecioria; dacă le îndeplinești, ajungi la desăvârșire”.

Atunci, eu am adăugat: „Dar, știți, părinte, aș vrea să fiu și diacon!”. Atunci mi-a profețit un lucru pe care nu l-am înțeles, decât numai după ce am ajuns în America: „Mă, o să ajungi mai mult decât diacon și vei sluji Biserica și Neamul peste o apă mare, dar să ai îngăduință față de neputința omenească!”. Aceste cuvinte ale părintelui s-au petrecut după 20 de ani de ședere și slujire la Sâmbăta.

Sf. Arsenie Boca despre Iubirea lui Dumnezeu

Mă voi mai opri doar la un singur lucru pe care părintele l-a spus de mai multe ori celor care-l căutau, ceea ce de altfel mi-a spus și mie: „Mă, toată viața m-am străduit să-l schimb pe om și nu am putut!”.

Și a mai zis o vorbă cât lumea de mare, ba mai mare decât lumea asta, și anume: „Iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos e mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu!”[1].

