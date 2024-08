Posted on

Într-un dialog cu maicile de la mănăstirea Paltin, Mitropolitul Neofit de Morfu a făcut mai multe aprecieri la adresa Părintelui Justin Pârvu, considerându-l unul din marii sfinți contemporani. Interviul integral îl puteți citi în ultimul număr al Revistei Atitudini. IPS NEOFIT DE MORFU: PĂRINTELE JUSTIN ESTE UN SFÂNT



„SFÂNTUL JUSTIN PÂRVU ESTE SINGURUL CARE SE OCUPĂ DE TEOLOGIA TEHNOLOGIEI CONTEMPORANE!”

Binecuvântați Înaltpreasfinția Voastră! Ne bucurăm să vă întâlnim, ca unul ce ați fost ucenic apropiat al marilor Părinți duhovnicești din Grecia, mult îndrăgiți și de poporul nostru. Cu siguranță Părintele nostru Justin Pârvu s-ar fi bucurat de mărturisirea pe care o faceți neobosit spre aducerea la lumină a adevărului și povățuirea turmei lui Hristos.

Să fiți binecuvântate! Am în biroul meu de la Mitropolie două icoane cu Starețul Justin și cartea despre viața lui, pe care am și studiat-o. Am și un diacon care l-a îndrăgit foarte mult. În mod special, a apreciat teologia Părintelui, teologia tehnologiei moderne, aș spune. Părintele diacon a studiat informatica în Scoția, este programator. Sfântul Justin Pârvu este singurul care se ocupă de teologia tehnologiei contemporane! Ne pune înainte pericolul acestei tehnologii, ca o capcană în vremurile de pe urmă. Dintre români, cred că părintele Justin este cel mai înaintat ca gândire teologică, la acest capitol. Iar dintre greci, cred că cel mai luminat a fost părintele Sava Ahileos, născut în Cipru. Mă refer aici la domeniul: relația creștinului ortodox cu tehnologia și știința, în general, în zilele noastre. Aș adăuga și relația creștinului ortodox cu medicina modernă. Iată că, medicina a fost îngenunchiată și „s-a smerit până la moarte!”.

Dragostea pentru bătrâni

Maica noastră stareță este chiar medic și avem un azil pentru bătrâne, de care se îngrijesc maicile din mănăstire. Prin rugăciunile Părintelui Justin, am luptat ca medicina să nu fie astfel îngenunchiată.

Avem și noi un azil care aparține de Mitropolie, cu aproximativ 50 de locuri, bărbați și femei, care sunt îngrijiți de 25 de asistente și îngrijitoare, angajate. Avem și un paraclis încorporat, cu hramul Sf. Nectarie. Acesta ajută foarte mult, mai ales pe cei din azil, dar și pe cei din afară. Eu îi vizitez adesea pe bătrâni și le spun: „Să știți că ați venit aici, nu ca să muriți, ci ca să vă înrolați pentru viața veșnică. Datoria noastră este să vă pregătim pentru această înrolare, în măsura în care nu ați reușit să vă pregătiți, până să ajungeți aici”.

