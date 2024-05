DEMOSTENE ANDRONESCU: PUȚINĂ ISTORIE CU MAICILE DE LA PALTIN

Posted on

Aflați de la istoricul și fostul deținut politic, mărturisitor al lui Hristos în temnițele comuniste, lucruri foarte importante despre istoria popoarelor și a creștinismului. Și totodată un îndemn pentru români. DEMOSTENE ANDRONESCU: PUȚINĂ ISTORIE

Latinii și popoarele islamice

La sfârșitul perioadei antice, în Europa erau câteva popoare: urmașii tracilor, ai celților și ai slavilor. Celții, de exemplu, erau preocupați mult de partea materială, nu au participat practic deloc la formarea culturii așa zise iudeo-creștine.

Când s-au format statele europene, s-au format pe un fond latin, până unde s-a putut întinde imperiul Roman. Anglo-saxonii au ocupat insulele. Latinii nu au putut să se întindă prea mult în sud, unde au dat peste lumea arabă. Norocul creștinilor a fost faptul că lumea arabă nu a fost unitară. Islamismul a apărut în secolul 7, înainte de Hristos, odată cu Roma.

Arabii s-au format și au evoluat pe un fond semit și europenii cu spaniolii, italienii, francezii, s-au format pe un fond latin, iar triburile germanice au fost pe altă linie, mult mai materialiști decât latinii. Ei intraseră în contact cu lumea orientului mijlociu, lumea creștină în formare… S-au format puțin diferit, pe baze rasiale.

Latin-apusenii și statele germanice

Germania ca și stat s-a format mai târziu. Au fost luptele, după renaștere, între statele latino-apusene și triburile germanice și apoi germanii au fost înfrânți și s-a făcut marea pace de la Bestfalia când Germania a fost împărțită în 60 și ceva de land-uri. Iar unitatea s-a făcut în jurul celui mai important land care era Prusia, Prusia occidentală. Există Prusia occidentală și Prusia orientală care a format Germania de răsărit. Germania s-a unificat după unirea Principatelor Române. România s-a format în 1859, iar Germania s-a întemeiat sub Bismarck, după războiul din 1877, dintre Germania și Franța. Germania a bătut Franța și a luat provinciile Alsacia și Lorena, iar ca stat unitar a luat ființă abia în 1880.

Odată cu înființarea statului german, acesta a devenit și opozantul principal al celorlalte state europene. Așa s-a ajuns în cele din urmă la primul război Mondial, când după reforma religioasă care s-a făcut în Apus, statul papal a ajuns mai mult un stat simbolic.

Anglia și statele papale

În jurul Romei există și astăzi acest stat papal, care este simbolic și are structura laică. De la catolicism s-a desprins Anglia, un stat puternic, care a devenit altceva. Anglia este mai mult apropiată de ortodoxie decât de catolicism. S-au format pe baze latine – Franța, Spania, Italia și au devenit state moderne până în a doua jumătate a secolului XIX, erau așa zis state-cetăți.

Italia era împărțită în vreo patru cetăți: Milano, Roma, Sicilia și altele. Unificarea Italiei a avut loc aproape concomitent cu unificarea Principatelor Române. Unirea Principatelor s-a făcut atunci când deja România era înconjurată de trei imperii: Imperiul Habsburgic, Imperiul Țarist și Imperiul Otoman. Aceste trei imperii își disputau influența asupra țărilor Române. Carpații de răsărit, Carpații de apus, iar Transilvania, pe care ungurii susțin că au găsit-o goală de populație, când s-au retras autoritățile romane dincolo de Dunăre, s-au retras abia după formarea statelor europene.

Să știți că despărțirea ortodoxiei de catolicism a început de la Marta și Maria. „Marto, Marto, tu te îngrijești de treburile pământești, dar Maria pe cele bune le-a ales”. Din acel moment a început evoluția Apusului pe baze materialiste. Mă gândesc la statele care s-au format în Evul mediu timpuriu, s-au format pe baze materialiste. Statul Papal s-a format prin convingerea catolicilor, că împărăția pe care o va face creștinismul va fi una pământească, spre deosebire de ortodocși, care au evoluat pe partea spirituală. Marii Părinți ai creștinismului au fost ortodocși. Răsăritul s-a ocupat mai mult de spiritualitate, de viața duhovnicească.

Comunismul în România

În 15 mai 1948 a fost instalat în România regimul comunist. Dar totuși, era singura țară comunistă, care era ortodoxă și accentul nu s-a pus pe aspectul politic, ci pe cel spiritual. Că oameni politici de elită am avut și a fost norocul nostru că am avut. Partidul Conservator cu PP Carp și alții, a fost o oarecare temperare a regimurilor fasciste care au apărut imediat după revoluția bolșevică după instalarea comunismului.

În Rusia au fost omorâți aproape toți membrii dinastiei Romanovilor. Au fost omorâți de evrei și au instalat regimul comunist. Imediat după instalarea regimului comunist în Rusia au început să apară reacțiile fasciste în apus, a apărut republica de la Waimar. Acesta a fost și secretul succesului lui Hitler a fost unul dintre primii care au sesizat pericolul comunist. El a dat formă mișcării fasciste, adică național-socialismului german, care avea la bază principii rasiste. Mișcarea Legionară nu a fost o mișcare fascistă.

„Comunismul a dispărut, dar n-au dispărut comuniștii”

Puteți să ne dați un mesaj pentru România?

Sigur că comunismul a dispărut, dar n-au dispărut comuniștii. Problema este acum că ăștia sunt mai parșivi decât comuniștii. Ăia, cel puțin erau duri. Ăștia, cu mijloace mai sofisticate, te aduc tot acolo. Eu am călătorit mult în America și nu mi-a plăcut deloc. După ’89, Părintele Calciu era expulzat și era deja preot la biserica română din Washington. Am stat la el vreo două săptămâni și am cunoscut viața de acolo. Oamenii sunt după mâncare și după distracții. N-au niciun ideal. Să știți că o viață nițel diferită e în Germania. Nemții au pierdut două războaie mondiale și acum sunt locomotiva Europei și-n economie, și-n cultură.

Ce sfat le-ați da românilor?

Românii? Să scuture jugul. Acum toți românii suntem alterați. Nu vedeți, tineretul ăsta este aproape o turmă care n-are nicio direcție. Se plâng că n-au profesioniști. Păi, învățământul românesc, așa cum l-a conceput Spiru Haret, a fost în perioada primei jumătăți a sec. XX, cel mai bun învățământ din Europa. Cine își dădea bacalaureatul, făcea 8 clase de liceu, era mult mai cultivat și mult mai pregătit decât un licențiat acum.

(Selecții din discuțiile cu maicile de la mănăstirea Paltin Petru Vodă. Dl. Demostene se află temporar în îngrijirea maicilor ce deservesc căminul pentru bătrâni)