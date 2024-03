PR. MIHAI VALICĂ: SFINȚII ÎNCHISORILOR – MINUNI ȘI CANONIZARE

Posted on

Părintele Profesor Dr. Mihai Valică ne relatează o minune săvârșită prin sfintele moaște ale martirilor din închisoarea Aiud. Totodată explică fenomenul de cinstire și evlavie a poporului român față de acești sfinți ai Bisericii și neamului nostru.

Sfintele moaște ale sfinților din închisori



În anul 2008 am primit în dar de la un părinte aghiorit un chivot, cu menţiunea că în acesta vor sălăşlui, când va voi Dumnezeu, sfinte moaşte. Am acceptat chivotul şi doi ani a stat gol pe Sfânta Masă.

Călătorind în Grecia pe la diverse Mănăstiri cu ocazia lansării unei cărţi, care mi-a fost tradusă în limba greacă[1], mi s-au făcut câteva oferte de a primi sfinte moaşte.

Pentru că nu cerusem binecuvântarea ierarhului meu, nu am îndrăznit să primesc, dar nici nu am avut îndemnul inimii, gândind că şi în ţara noastră sunt munţi de oseminte ale martirilor ucişi în închisorile comuniste. Şi m-am întrebat: cu ce sunt mai sfinţi cei din Grecia faţă de martirii temniţelor holocaustului roşu?

Sfinții din Aiud și Mitropolitul Bartolomeu Anania



După câteva luni, am ţinut la Deva pe data de 30 noiembrie 2010, conferinţa: România între martiraj, asumare a istoriei şi teroare ideologică – consideraţii teologice şi bioetice[2]. După care am simţit nevoia să mă duc să mă închin la Aiud, în Biserica de la Râpa Robilor, care adăposteşte osuarul cu sfinţii martiri, ucişi la Aiud.

Între timp mai mulţi ierarhi şi mitropoliţi[3] au citit studiul meu despre martiri, prin care ceream Sfântului Sinod canonizarea lor şi mi-au transmis felicitările şi mulţumirea lor.

Pe 28 sept. 2010 am trimis conferinţa mea IPS Bartolomeu al Clujului, care a citit-o integral. Și, în ciuda suferinţei sale, mi-a telefonat personal, mulţumindu-mi pentru efortul meu. A spus că „în timp ce citeam, am simţit că-mi retrăiesc aievea atitudinea tinereţii mele faţă de dictatura comunistă. Și cred că timpul canonizării lor a sosit”.

Moaştele sfinţilor închisorilor între binecuvântare, rugăciune şi oferire

IPS Pimen m-a sunat, spunându-mi că în anul 2011 va organiza conferinţe preoţeşti pe tema mucenicilor din închisorile comuniste.Șşi a fost de acord întru totul, cu textul conferinţei.

Acum l-am întrebat dacă îmi dă binecuvântarea să primesc moaşte ale sfinţilor de la Aiud, deoarece mulţi credincioşi merg acolo în pelerinaj. Și personal doresc să aduc câteva moaşte de acolo, întrucât Catedrala este închinată şi sfinţilor români martirizaţi în perioada dictaturii atee comuniste.

Am primit binecuvântarea verbală de la IPS Pimen, întrucât Sfântul Sinod încă nu s-a pronunţat.

Având în vedere faptul că la început a fost Cuvântul, apoi scrisul; că Sfântul Sinod se va pronunţa după ce va vedea evlavia noastră faţă de martirii închisorilor; că martirii sunt deja cinstiţi de Dumnezeu în cer[4], am considerat momentul oportun, să mă rog la Bunul Dumnezeu. Să îmi rânduiască moaşte ale sfinţilor ştiuţi numai de El şi cei mai potriviţi pentru Catedrala Sfânta Treime şi pentru oraşul nostru şi timpurile noastre. Și care doresc să vină şi să fie mai departe o mărturie vine a credinţei, a verticalităţii şi a fermităţii lor în Bucovina lui Ştefan cel Mare.

Cu binecuvântarea ÎPS Pimen şi cu credinţa vie că Dumnezeu va rândui ce este mai bine spre mântuirea şi îndumnezeirea noastră, am plecat, cu mare bucurie, cu multă pace în inimă şi în suflet, pe data de 21 decembrie 2010, la Aiud, la Părintele Augustin, care mi-a oferit, cu binecuvântarea celor în drept, trei moaşte:

tibie, ca simbol al peregrinărilor martirilor prin pustiul acestei lumi, dar şi din închisoare în închisoare a celor întemniţaţi ori spre reeducare ori spre ucidere;

o coastă ruptă în două locuri, dar vindecată în timpul detenţiei, ca simbol al torturilor din închisorile comuniste, dar şi simbol al răbdării în suferinţă;

şi un omoplat cu două găuri în cartilajul subţiat şi transparent, ca urmare a însetării şi înfometării îndelungate, întrucât se ştie că organismul în lipsa hranei şi a apei, se „autohrăneşte şi adapă” din cartilajele trupului, până acestea se subţiază şi apoi se găuresc.

Darul vindecător al moaştelor la Vatra Dornei

Domnul nostru Iisus lucrează cu putere la vindecarea noastră, la împăcarea noastră cu El şi între noi, la sfinţenia istoriei şi a timpului. Eu, ca umil şi nevrednic preot, văd oameni care se ridică din comă, din boli, care înviază din patimi, care se înnobilează şi se îmbunătăţesc prin Sfintele Taine, prin credinţă şi prin fapte frumoase.

El ne poartă de grijă şi nouă, ne rabdă, ne ceartă dar ne şi iartă, văd pronia Lui neîncăpătoare în logica noastră, dar activând sufletele oamenilor spre sfinţirea vieţii lor. Văd lucrarea Duhului Sfânt care luminează inimile şi vieţile oamenilor care vor să sporească în har şi în credinţă. Aud şi mărturiile lor legate de ajutorul Sfinţilor şi de exemplu al Părinţilor: Sofian, Arsenie Boca, Cleopa, Ilarion Argatu etc., în viaţa lor.

Sunt experienţe care sfidează şi depăşesc logica omenească. Ascult mărturia unor persoane care spun că după ce ascultă în Biserică acatistul închinat sfinţilor închisorilor se luminează şi se simt mult mai bine. Unii plâng aproape pe tot parcursul citirii acatistului şi Îi dau slavă lui Dumnezeu că sfinţii martiri ne-au făcut cinstea să vină la Vatra Dornei.

Vindecare miraculoasă a unui paralitic



Un alt caz al ajutorului moaştelor sfinţilor închisorilor, pentru cei bolnavi şi aflaţi în suferinţă este experienţa personală pe care am trăit-o alături de un tânăr pe nume Paul Andrei Ruscan, din Dorna Căndrenilor. Care a avut un grav accident de circulaţie, cu multiple fracturi, paralizie totală, lovit la cap la trunchiul cerebral în patru locuri şi a rămas în comă multe luni.

Toţi medicii, dar absolut toţi, sfătuiau părinţii să nu mai piardă banii şi nici vremea, deoarece din punct de vedere clinic, niciun medic nu-l poate opera şi nu are nicio şansă. Însă tânărul a avut şansa să aibă părinţii şi bunica foarte credincioşi, care sperau şi credeau că Paul se va face bine prin puterea lui Dumnezeu şi a Sfintelor Taine ale Bisericii.

L-au adus acasă în comă, doar cu speranţa şi credinţa în Doctorul Iisus Hristos. I-au făcut şapte Sfinte Masluri, după care a deschis ochii şi a început uşor să mişte câteva degete de la mâna dreaptă şi să putem comunica cu el prin semne. Nu putea deschide gura decât foarte puţin. Era hrănit prin perfuzii.

Acum am sfătuit familia să înceapă un program de recuperare la Constanţa, Târgu Mureş etc. şi să-l împărtăşească de cel puţin 9 ori, în 9 săptămâni. Din săptămâna a treia a începerii acestei terapii duhovniceşti pentru Paul, am adus moaştele sfinţilor închisorilor cu mine, abia primite.

După a şaptea săptămână de împărtăşanie şi atingere cu sfintele moaşte, Paul a rostit după şase luni primele cuvinte. Și a început să se mişte, să pedaleze la o bicicletă medicală, să facă semnul Sfintei Cruci, să râdă şi să facă chiar glume. L-a iertat pe cel care l-a accidentat şi acum urmează tratamentul de recuperare propus de medici, care consideră că doar puterea lui Dumnezeu l-a menţinut în viaţă şi-i va da puterea să fie vindecat total.

Canonizarea sfinților din închisori

Personal simt cum Mântuitorul Hristos lucrează prin Duhul Sfânt în Biserica slavei Sale şi cum prin sfinţii Săi mucenici ai închisorilor Se preamăreşte. El ocroteşte şi hrăneşte Biserica Sa, chiar dacă unii dintre noi păstorii nu ne împlinim mereu misiunea cum se cuvine.

Din aceste experienţe ale Bisericii să învăţăm, că noi trebuie să sperăm mereu în ajutorul lui Dumnezeu, în tot locul şi în toată vremea încercării noastre, fie ca neam, fie ca persoană. Să trăim în pace şi dragoste cu Hristos şi cu toţi semenii noştri, în şi prin Biserica Sa, în rândul şi în rânduiala fiecăruia, cu inimă bună şi iubitoare. Ca să ne dea Domnul după inima noastră, cele necesare mântuirii noastre, aşteptând vremea luminării Duhului Sfânt, ca să putem vedea şi înţelege minunile din legea şi din pronia lui Dumnezeu!

(Întregul articol îl puteți citi în Revista Atitudini Nr. 15)

Nota Redacției: Prin mila lui Dumnezeu, Sinodul Bisericii ortodoxe Române a anunțat canonizarea unor martiri și mărturisitori al lui Hristos în timpul dictaturii comuniste, pentru anul 2025.

[1] Vezi http://www.asiiromani.com/stiri-diaspora/grecia/6627-o-sear-deosebit-lansare-de-carte-la-larisa.html.

[2] Vezi conferința în: Mărturisitorii. Minuni. Mărturii. Repere, ed.Lucman, 2010, pp. 256-272.

[3] Doi Mitropoliţi şi trei Arhiepiscopi au dorit să rămână în anonimat.

[4] Apocalipsa 6,9: …şi când a deschis pecetea a cincea, am văzut, sub jertfelnic, sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o.

Foto credit: Fundatia George Manu