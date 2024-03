Posted on

Părintele Teofan Popescu, primul și poate cel mai îndrăgit președinte al ASCOR-ului național, este actualmente preot slujitor la catedrala Mitropolitană din Iași. Petrecând zilnic foarte multe ore lângă moaștele Sfintei Parascheva, Părintele Teofan a fost martor multor minuni și întâmplări ce au schimbat vieți, prin mijlocirea acestei mari sfinte a lui Dumnezeu. EXPERIENȚA LÂNGĂ MOAȘTELE SF. PARASCHEVA. PR. TEOFAN POPESCU

O experiență extraordinară

Eu stau lângă moaștele Sfintei Parascheva. Este o experiență extraordinară, când fac de rând acolo, la raclă. Efectiv, simt o vindecare continuă lângă moaștele Sfintei Parascheva. Mi se pare că oamenii, numai stând la rând se schimbă și când apucă să se închine la sfintele moaște se luminează și mai mult. Eu așa percep. Și ceea ce percep, în preajma sfinților, cum este Sf. Parascheva și sfinții aceștia care au stat în închisori, este că oamenii devin firești, încep să cadă măștile. Dacă devii firesc, poți să înțelegi mai bine învățătura lui Hristos. Dacă suntem artificiali, o să ne facem noi „dumnezeul” nostru în numele Ortodoxiei.

Dacă ați ști câte minuni sunt aici în jurul Sfintei Parascheva, câte povestesc oamenii!… Sper să mă ajute Dumnezeu să le public.

,,Să nu-i mai cereți niciodată biletul, că e văduvă și nu are bani”

Îmi povestea la un moment dat o femeie, cum i-a murit bărbatul și nu mai avea bani nici să vină până la Mitropolie, să plătească tramvaiul. La așa de mare sărăcie ajunsese! Ea era obișnuită să vină aproape zilnic la catedrală, dar nu mai avea bani de tramvai și s-a rugat mult la Sf. Parascheva cum să facă, să găsească o soluție.

Într-o seară a visat-o pe Sf. Parascheva în felul următor: era în tramvai și au venit controlorii să-i ceară biletul. Și a apărut Sf. Parascheva și le-a zis controlorilor: ,,Să nu-i mai cereți niciodată biletul, că e văduvă și nu are bani”. ,,Și de atunci mulți ani, 10-15 ani, treceau controlorii pe lângă mine, parcă nu existam. Pur și simplu, nu mă băga nimeni în seamă”. Deci, vedeți cât de reală este lumea aceasta duhovnicească? Nu e o povestioară, un basm. Problema este cum să ajungem noi să fim în comuniune cu Dumnezeu, cu sfinții Lui, să vedem ce ne oprește să fim într-o comuniune profundă, că fiecare avem o piedică. Trebuie să vedem care este piedica respectivă și să o depășim.

A visat-o pe Sf. Parascheva care i-a zis: ,,Vino la mine!”

Acum vreo câteva zile, o altă femeie mi-a zis că a avut cancer și trebuia să i se scoată sânul. A visat-o pe Sf. Parascheva care i-a zis: ,,Vino la mine!”. Anul trecut s-a întâmplat asta. Și a ajuns prin octombrie puțin înainte de hram. Și tot încerca să spună pe acolo că vrea să intre că e bolnavă, că a visat-o pe Sf. Parascheva, s-o lase să se închine. I-au cerut o hârtie, să le arate că e bolnavă. ,,Păi n-am hârtie”. Până la urmă, au lăsat-o să se ducă. Și povestește: ,,Părinte, când m-am atins de sfintele moaște, un curent mi-a trecut prin tot corpul, din cap până în picioare”. Și i-a dispărut boala. Caz concret.

„Să nu te operezi că or să te ciopârțească degeaba!”

Sau, o altă femeie bolnavă de cancer din București, mi-a povestit o altă minune, de acum 15 ani. Avea tot așa cancer în ultimul stadiu și medicii i-au zis că a avansat, că trebuie să-i scoată sânul. Noaptea, o visează pe Sf. Parascheva care îi zice: ,,Vino la mine, nu vezi câți oameni vin la mine? Să nu te operezi că or să te ciopârțească degeaba!”. Și ea se mira că nu știa cine i-a apărut în vis.

A mers să-și facă încă o dată analizele, s-a dus la alt spital. Și după ce și-a făcut CT-ul, doctorița care i-a făcut tomograful i-a spus aceleași cuvinte pe care i le-a zis Sf. Parascheva în vis: ,,Să nu te operezi că or să te ciopârțească degeaba!”. Și nu s-a mai operat. Și uite că a trăit, că îi ziceau doctorii că mai trăiește câteva luni și au trecut 15 ani de atunci.

Dar nu știa cine i-a apărut în vis. S-a dus mai întâi la Curtea de Argeș, la Sf. Filofteia, dar nu semăna cu ce văzuse ea. Și apoi, și-a întrebat duhovnicul, zicându-i că era tânără. Și părintele i-a spus: ,,Lasă că și Sf. Parascheva tot tânără era când a trecut la Domnul”. Și a zis: ,,Părinte, cum am intrat în curte și am văzut mozaicul acela de la intrare, imediat am recunoscut totul”. Când a ajuns la Sf. Parascheva, ea era îmbrăcată în haine albastre, exact așa cum o văzuse în vis. Apoi, a mai visat-o o dată, pe când era înconjurată de mulți oameni, de multe flori. Și femeia se ascundea, pentru că îi este rușine că nu a venit mai des, aici, la Sf. Parascheva. Iar Sfânta i-a spus: ,,De ce ți-e rușine? Vino mai aproape!”.

