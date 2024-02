Posted on

Mărturia PR. DOSOFTEI DANIEL despre modul în care fiica lui, Parascheva, a fost tămăduită de Pr. Justin. PĂRINTELE JUSTIN: „PARASCHEVA, CE-ȚI FACE INIMIOARA”?

Malformația la inimă

Avem trei copii, cea mai mare este fetiță, Parascheva Georgiana şi s-a născut cu o boală la inimă. Mergeam la control din când în când.

Când ne-am dus la Părintele Justin, nu am cerut absolut nimic, am cerut numai să primim binecuvântare. Când a văzut-o, i-a spus direct: „Ce faci, Parachevo, ce-ţi face inimioara?”.

Am rămas blocați şi eu şi soția. Era primul nostru copil. Avea câteva luni și noi tot repetam controlul, sperând că se va întâmpla ceva. Dacă nu intervenea o schimbare, trebuia să se opereze.

„La următorul control nu mai avea nimic”

Aşa că, atunci când am intrat ultima oară în chilia Părintelui Justin și el a întrebat: „Ce faci, Paraschevo? Ce-ţi face inimioara?”, am rămas amândoi blocați.

Nu am mai spus nimic, iar mie, Părintele mi-a dat în mână o carte: Inima, în scrierile Sfinților Părinți. Ce credeți? La următorul control la inimă, Parascheva Georgiana nu a mai avut absolut nimic. Asta s-a întâmplat în anul 2003.