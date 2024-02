Ascultați-l pe părintele Serafim Cardoza, un îndrăgit duhovnic american ortodox, care a trecut la ortodoxie datorită Pr. Serafim Rose. Cum a avut loc întâlnirea celor doi și prin ce a impresionat Pr. Serafim Rose, astfel încât să cucerească inimi, aflați în video de mai jos. CUM M-A CONVERTIT PR. SERAFIM ROSE? VIDEO

Pr. Serafim Rose – profesor la Universitatea din California

Am ajuns ortodox datorită unui călugăr, fost profesor la Universitatea din California. Numele lui era Eugene (Serafim) Rose… prezbiterian toată viața lui… și altele… Și când a descoperit Ortodoxia s-a călugărit. A ajuns monah, un om foarte strălucit.

Cum l-am cunoscut? A venit la ușa mea, mi-a bătut la ușă, în biroul meu, știi. Și atunci eram pastor la această biserică evanghelică și nu știam ce e un călugăr. Să recunoaștem, istoria evanghelică se oprește cam la secolul al 14-lea și ei chiar nu vorbesc despre

monahism. Hai, trebuie să fim sinceri, nu vorbesc despre post, nu vorbesc despre lepădarea de sine, nu vorbesc despre schimbarea patimilor noastre [în virtuți] de la negativ la pozitiv. Nu vorbesc despre locul în care a spus Iisus, știi, „Veți posti” [Matei 9, 15],

când veți posti, nu dacă veți posti…

Perry A.: Așa că bate la ușa ta…

A bătut la ușa mea. Și una dintre doamnele din parohia mea, aveam o biserică hippie, știi, una mare, dar o biserică hippie… Și ea spune, e amuzant: „Domnule pastor, este un tip tare aici care așteaptă să te vadă. Deci, ies afară și ooo… iată-l pe tipul ăsta!” Cu o barbă lungă… Măăăii să fie!

Mi-a schimbat viața

Și eram emoționat, așa că i-am spus: intră. A spus: Eu sunt Părintele Serafim și alte lucruri.. Da…

Era ceva cu el, ceva cu sfințenia lui, ceva… El mi-a schimbat viața. Nu mi-a schimbat doar viața. Aupă aceea acest călugăr, acest om smerit și puternic, cu totul sfințit, m-a invitat la o prelegere la UCSC, Universitatea din California, Santa Cruz.

Era cursul de filozofie și în acea oră de filosofie erau vreo 15 oameni, bărbați și femei, tineri, la vremea aceea. Mi-am luat pastorul asistent, pentru că voiam să-l audă pe tipul ăsta. Era ceva cu acest om, un lucru pe care l-am tot căutat.

Perry A.: Bine, da-mi voie să te opresc și să mă ierți că te-am întrerupt. Dar pentru că faci niște deschideri bune aici, ce căutai tu, de fapt?

Căutam sfințenia

Căutam lucrul pe care l-am iubit cu adevărat și încă îl iubesc, vorbisem despre sfințenie, am vrut să o văd. Am vrut să văd smerenia, am vrut să văd smerenia profundă, iubirea profundă pentru Hristos. Am vrut să le văd întruchipate.

Și uitându-mă la el, evident că era îmbrăcat diferit, chiar mirosea puțin diferit.

Evident că era un om inteligent, dar acest om și-a dedicat întreaga viață lui Hristos. Chiar și minunata parte a căsătoriei, chiar și asta și-a dedicat-o. Am spus: Uau, vreau să-l aud pe acest om.

Să ne întoarcem, când a venit în biroul meu, iată ce a spus:

Dragostea – cuvântul cheie

„Tocmai am venit dintr-o comunitate creștină din California de Nord”. El a spus: „să ai dragoste!”

Perry A.: Dar dragostea era cuvântul cheie al mișcării hippie din anii 60…

Da, dar pentru părintele Serafim a fost un alt fel de iubire. Perry, era un om pragmatic și… apropo, mă voi îndepărta puțin.

Acea biserică acum este ortodoxă. Acea biserică întreagă din California de Nord, o biserică mare, au devenit ortodocși.

Așa că am vorbit puțin, a făcut ceva ce nu voi uita niciodată. M-a îmbrățișat și mi-a spus: „Rămâi pe cale! Dumnezeu este în acest loc”. Nu a spus că locul trebuie să devină ortodox. Nu spun că locul trebuie să fie sfințit. El a spus: „Rămâi pe cale!” El a devenit părintele meu duhovnicesc, prin conversații și prin corespondență și așa mai departe.

Așa am devenit Ortodox.