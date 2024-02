CUM L-A VĂZUT SF. EFREM KATUNAKIOTUL PE DUMNEZEU. VIDEO

Aflați din acest minunat video, cine se învrednicește de vederea lui Dumnezeu. Urmăriți un scurt material video cu însuți părintele Efrem Katuakiotul, sfântul cu darul lacrimilor al rugăciunii harice. Cum L-a văzut Sf. Efrem Katunakiotul pe Dumnezeu

Vizionare cu folos!

L-am sărutat pe Hristos

[Sf. Efrem Katounakiotul]: Urcam de patru ori la [schitul] Sf. Vasile. În zilele de marți, joi, sâmbătă, duminică.[Părintel Iosif Vatopedinul]: Patruzeci de ani am fost împreună. Am trăit împreună. El locuia în Katounakia [Mt. Athos], dar eram atât de uniți și apropiați.Nu avea mai mult de 15-18 ani pe Muntele Athos și a dobândit darul străvederii, înainte-vederii, profeției.[Sf. Efrem Katounakiotul]: Thanasis era portarul. I-am spus: „Vreau să-l văd pe Bătrân” [trebuie să vorbească despre Sfântul Iosif Isihastul].„Bine” [a răspuns el] și merge în chilia Bătrânului. — Preotul este aici și vrea să te vadă.— Adu-l înăuntru. Adu-l înăuntru. Am intrat și m-am așezat.El [Sf. Iosif Isihastul] îmi spune: „Ce este?” I-am răspuns: „Lasă-mă să mă adun puțin și îți spun, îți spun…”M-am așezat. I-am spus:„Părinte, în timp ce mă rugam, am văzut, la distanță, ca la zece metri, și veneau spre mine… trei oameni… veneau trei oameni”.„Pe când veneau, nu m-am mișcat deloc. Au ajuns în fața mea, mi-am deschis brațele… și l-am sărutat pe cel din mijloc [Hristos]”.

Bătrânul era nespus de bucuros. „Acum vei vedea ce înseamnă Harul. Acum vei vedea rodul ostenelii tale.”

— De acum înainte… părinte Arsenie, fugi…

„Îmi amintesc acele lucruri și primesc mângâiere”.

[Părintele Iosif Vatopedinul]: El a primit acele lucruri de la Bătrânul [Sf. Iosif Isihastul]. El însuși recunoaște asta. Acest Har i-a fost dat de Gheronda [de Dumnezeu prin Gheronda].