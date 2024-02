Aflați cum unul din gardienii comuniști are o convertire spectaculoasă după întâlnirea cu Ioan Ianolide. Întâmplarea este relatată de soția marelui mărturisitor anticomunist, Ioan Ianolide, doamna Constanța Ianolide. Ce s-a întâmplat cu unul din „torționarii” lui Ioan Ianolide?

Gardianul de partid



Povestea de mai jos ne-a spus-o unul dintre monahii români care se nevoiește la Mănăstirea Sfântul Sava din Țara Sfântă. E o poveste simplă, dar plină de lumină precum o icoană.

„Prin anii ’80 îmi făceam stagiul militar în București, la Miliție. Era în preajma zilei de 23 august, când toate detașamentele de soldați, milițieni și securiști erau mobilizate pentru supravegherea populației. Eu eram tânăr și neștiutor. Visam o carieră militară «în folosul patriei și al partidului». Încercasem de câteva ori să intru la Academia Militară, dar nu am fost primit. În schimb nu pierdeam niciun prilej pentru a-mi dovedi devotamentul pentru binele țării și al conducerii sale.

O misiune mai neobișnuită

Îmi amintesc că în acele zile am avut de îndeplinit o misiune mai neobișnuită, însoțindu-i pe superiorii noștri prin blocurile din București, la anumite adrese bine stabilite dinainte. Milițienii mergeau înaintea noastră, băteau cu putere la diferite uși și amenințau: «Banditule, să stai în casă!».

În urmă, noi, niște copii de 19-20 de ani, repetam gesturile și cuvintele lor. Înțelegeam că aveam de cumințit niște criminali periculoși care primejduiau liniștea și bucuria măreței zile de 23 august. Nu știam cine erau acei «criminali».

Însă după ce am bătut în fața unei uși și am rostit amenințarea: «Banditule, stai în casă!», s-a petrecut un lucru neașteptat. Ușa s-a deschis și un domn în vârstă, cu părul cărunt, îngrijit, pieptănat și cu o mustață argintată a ieșit în prag. M-a privit cu un zâmbet straniu și a făcut asupra mea semnul crucii. M-a binecuvântat. Apoi, cu aceeași discreție a închis ușa la loc. În acea clipă s-a produs un scurtcircuit, întreg sistemul comunist cu toată aparența lui indestructibilă s-a destrămat ca fumul. Însă ușa s-a închis, iar eu am rămas dincolo, adică în lumea comunistă.

O întâlnire după 20 de ani

Au trecut de atunci mai bine de 20 de ani. Multe s-au mai întâmplat, cu mila lui Dumnezeu. Acum sunt de câțiva ani la Mănăstirea Sfântului Sava (din Palestina). Rânduiala locului este liniștirea și rugăciunea. Slujbele de toată noaptea, boabele de metanii, arșița pustiului. Din vreme în vreme sosește din țară câte o carte. Ajung astfel să citesc Întoarcerea la Hristos. O bucurie luminoasă și tristă îmi inundă sufletul.

Apoi, într-o noapte, oglinzile se sparg. O amintire veche răbufnește din adânc: «Banditule, să stai în casă!». Deschid cartea și privesc fotografiile. Cutremurător. El este! Dintr-una din poze, ochii lui Ioan Ianolide mă privesc cu același zâmbet ca acum 20 de ani.

Înțeleg că binecuvântarea lui m-a însoțit până acum. Și-i mulțumesc Domnului pentru aceasta”.

(Extras din mărturiile d-nei Constanța Ianolide, publicate și în Revista Atitudini Nr. 48)