Vă prezentăm câteva imagini, cuvinte alese și un video cu Părintele Proclu, la 7 ani de la adormirea sa. In memoriam Părintele Proclu.

Vizionare plăcută! O parte din imagini sunt de la mănăstirea Sihăstria Putnei, acolo unde este înmormântat Părintele Proclu.

O înregistrare cu sfaturi prețioase:

Zicale duhovnicești

Dacă diavolul te va îndemna să dai vina pe cineva, atuncea ispitele se vor îndelunga mult timp, şi ani şi poate chiar toată viaţa. Cu cât nu dai vina pe altul şi te rogi cu smerenie, Duhul Sfânt va izgoni duhurile rele dinlăuntrul tău pe ce măsură vei spori în dragoste şi smerenie. Că cine sporeşte în dragoste, din dragoste izvorăşte mila şi aşa te va scăpa bunul Dumnezeu şi vei rămânea întărit în credinţă, vei simţi puterea lui Dumnezeu şi puterea diavolească, că puterea diavolească este îngrădită de puterea lui Dumnezeu. Şi omul atâta va fi ajutat, cât timp îi vede pe toţi mai buni. Dacă eu m-am biruit şi am cântărit pe cineva, să mă aştept la ispite, asta-i treaba. V-aţi ostenit până aici ca să vedeţi un moşneag stricat de cap…

Rugăciunea inimii

Ştii care are rugăciunea inimii? Pe care îl batjocoreşti mereu şi el zice rugăciunea în gând neschimbat şi Duhul Sfânt îl ajută. Dar trebuie să se păzească şi de prea multă vorbă. Dacă eu am crezut în mintea mea că am rugăciunea inimii, am picat. Dacă îmi zice altul prost, e bun. Dar atât vă spun. E nenorocire cu smerenia. Toţi care au căpătat smerenia, o trebuit să rabde ocara.

Despre laude și smerenie

Pe măsură ce vei spori în smerenie, Duhul Sfânt o să-ți descopere treptat-treptat, ca să poată crește smerenia. Iar dacă vrei să știi toate acum, te doare capul, te poți mândri că ești cineva…

Și dacă nu ești băgat în seamă, poți zice și bogdaproste. De exemplu, eu spun despre mine: dacă cineva vine și mă laudă, conștiința mă mustră și nu mai are valoare lauda lui. În mănăstire când se duce cineva, e ca și cărămida care are colțuri. Colțurile acelea se tocesc în obște. Și a întrebat cineva, cum se poate toci cărămida călugărului, că are colțuri? Fiecare om are cărămidă cu colțuri. Și atunci, dacă l-ai ocărât și nu s-a tulburat, atunci să știi că s-au tocit colțurile.