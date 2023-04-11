|
Revista Ortodoxă ATITUDINI nr. 79 dedicată Părintelui Iulian de la Prodromu
A apărut Revista Ortodoxă ATITUDINI Nr. 79
dedicată Părintelui Iulian de la Prodromu
Comenzi sau Abonamente se pot face completând formularul de aici , la adresa de
email: atitudini.pv@gmail.com la numărul de telefon: 0785 018 852
sau pe WhatsApp: 0725 621 318.
SUMAR
Editorial: PĂRINTELE GHEORGHE CALCIU DUMITREASA –
FASCINAȚIA ÎNVIERII DOMNULUI
8 PĂRINTELE IULIAN DE LA PRODROMU,
DUHOVNICUL HARISMATIC AL ROMÂNILOR ÎN ATHOS
21 PĂRINTELE IULIAN LAZĂR: „DUMNEZEU VA ADUCE ȘI TIMPURI BUNE, SĂ NU NE GÂNDIM NUMAI LA RĂU!“
25 GHERONDA ATHANASIE FLOROIU: PĂRINTELE IULIAN, UNUL DIN SFINȚII ATHONIȚI
27 PĂRINTELE PIMEN VLAD: PĂRINTELE IULIAN, DUHOVNICUL MEU
„ERA CA UNUL DIN CEI DE DEMULT, UN AVVA DIN PATERIC“
34 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU – SFATURI PENTRU TÂNĂRUL ROMÂN
ÎN CONTEXTUL GEOPOLITIC DE AZI ȘI DE IERI
40 P.S. NICHIFOR BOTOȘĂNEANUL: SĂ FIM NOI ÎNȘINE MÂNGÂIETORI PRECUM PĂRINTELE JUSTIN A FOST
MÂNGÂIETOR DUMNEAVOASTRĂ!
49 SIMPOZION LA MĂNĂSTIREA PALTIN 10 ANI FĂRĂ PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU
57 PR. PROF. DR. NEUROCHIRURG ȘTEFAN MINDEA: „CRED CĂ
PĂRINTELE JUSTIN A FOST ȘI A RĂMAS ÎNCĂ UN PRIETEN AL BOLNAVILOR“
61 PROTOS. JUSTIN DĂNILĂ, STAREȚUL MĂNĂSTIRII VĂCĂREȘTII NOI: E FOARTE GREU SĂ TE NUMEȘTI UCENIC
AL PĂRINTELUI JUSTIN
67 PĂRINTELE SOFIAN BOGHIU ȘI PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU, FRAȚI AI HARULUI DUMNEZEIESC
de Ierom. Alexie Medicul
75 EREMITUL OLANDEZ JOZEF VAN DEN BERG – DE LA ACTORIE LA PUSTNICIE
82 PR. PROF. GHEORGHE HOLBEA: CRUCE ȘI ÎNVIERE. DE CE ESTE NEVOIE DE CRUCE CA SĂ ÎNVIEM?
90 SILVIAN MAN: PĂRINTELE JUSTIN ȘI PROIECTUL
DE RECUPERARE A LIBERTĂȚII NOASTRE NAȚIONALE
94 PĂRINTELE SERAFIM ROSE:
DESPRE SFINȚENIA PĂRINTELUI GHEORGHE CALCIU
96 „CĂUTAȚI-L PE HRISTOS,CĂ-N PORUNCI EL E ASCUNS“ VERSURI DE PĂRINTELE IULIAN LAZĂR