A FI SUVERANIST NU ÎNSEAMNĂ ANTI-CORPORATIST | PR. MIHAI ANDREI ALDEA

De la Sciți la alegerile din 2024

Sciții sunt un fenomen care, după gândirea dialectică (= comunistă), este un fenomen absurd. Pe de-o parte, Sciții erau călători (nomazi). Mai mult, erau călăreții stepelor sau marinarii mării (mărilor) de iarbă, cum li s-a spus din Antichitate.

Pe de altă parte, Sciții erau așezați (sedentari). Se poate vedea asta la Agatârșii care, așezați pe Târnave, au rămas până s-au contopit cu localnicii. Sau în feluritele orașe scitice și alte asemenea, da, așezări.

Mai mult – și iarăși imposibil pentru gândirea comunistă –, Sciții erau și mari afaceriști, dar și suveraniști. Iar în acest punct ne izbim de o mare problemă a alegerilor din Decembrie 2024: mulți sunt speriați că sub un economist capitalist, Călin Georgescu, o să fie un comunism distructiv, așa că vor să voteze structurile comuniste care au distrus România până acum!

Lipsa de logică este abisală, dar oamenii gândesc acum cu frica, nu cu capul. Au uitat să fie raționali. Și o bună parte dintre ei se declară și Creștini!

Asta cu toate că Dumnezeu ne-a poruncit să judecăm nu după simțăminte răscolite, ci după fapte.

Călin Georgescu și suveranismul

Factual, Călin Georgescu a ajutat alte țări capitaliste să meargă foarte bine economic.

Factual, sub conducerea lui Călin Georgescu au dus-o mai bine și corporatiștii, și oamenii de rând.

Factual, Ungaria s-a folosit, concret, de capacitățile economice ale lui Călin Georgescu.

Factual, sub conducerea USR-PSD-PNL-UDMR s-a ajuns ca o treime din populația României să fie exilată economic; sub USR-PSD-PNL-UDMR o duc rău și corporatiștii, și oamenii de rând.

Factual, sub conducerea PNL-USR-PSD-UDMR au fost bătuți oameni în stradă pentru că nu purtau o mască ce nu folosea la nimic – și pe care conducătorii PNL-USR-PSD-UDMR nu o purtau decât pentru public, pentru că știau că nu folosește la nimic.

Factual, sub conducerea PSD-USR-PNL-UDMR s-au făcut abuzuri cumplite, s-a jefuit Țara, au fost uciși oamenii în masă, s-a distrus industria, s-a distrus creșterea oilor, porcilor, găinilor, s-a distrus economia. Apropo de masacrarea Românilor de mafia USR-PSD-PNL-UDMR, amintiți-vă că acum câteva luni, bolnavii de cancer au fost trimiși acasă fără tratament; deoarece „statul”, adică această mafie USR-PSD-PNL-UDMR, a dat iarăși rateu. Și, ca de atâtea ori, în privința vieții oamenilor. Că pot da nenumărate exemple, de la cele cu dependenții de Eutirox până la bolnavii de hepatită. Chinuiți și chiar uciși de aceeași mafie, pe aceeași lipsă de medicamente (însă pentru petreceri, mașini, desfrâu, mafia găsește totdeauna bani!). Iar voi vreți să îi votați pe cei care vă omoară prietenii, rudele, familia, pe voi!

Suveranismul și corporațiile

Trecând peste aceste fapte, să ne întoarcem la cele șase fapte punctate mai sus. Este limpede, pentru orice om sănătos la cap, că avem ca tabere un om foarte competent și mulți oameni foarte incompetenți sau foarte ticăloși. Deci alegerea este iarăși clară pentru oricine este în toate mințile. Dar, sare emoționată o voce, dar Călin Georgescu este… este… … suveranist! Ca și cum asta ar fi ceva de groază și vulgar totodată. Ceva gen PNL-USR-PSD-UDMR.

Doar că a fi suveranist este excepțional din punct de vedere economic! A fi suveranist te obligă să ai o economie foarte bună! Altfel se alege praful de suveranitatea ta! Ceea ce înseamnă că asumarea poziției de suveranist este încă o garanție pentru Călin Georgescu.

Iar ostilitatea față de suveranism a grupării USR-UDMR-PNL-PSD este extrem de gravă.

Toate marile puteri economice ale lumii sunt suveraniste!

Este imposibil să ai o economie locală bună și afaceri internaționale durabile fără suveranism! De aceea totdeauna economiile de Stânga se prăbușesc: fără suveranism nu există economie reală.

Și aici vine o bombă:

Toți marii afaceriști și toate marile firme sunt suveraniste. Nu o să vedeți o mare firmă cedând de bună voie o piață bună unei firme rivale. I-o va ceda numai dacă nu (mai) este interesantă pentru ea… sau pentru alt motiv la fel de suveran.

Elon Musk a cumpărat Twitter, a dat drumul la libertatea de exprimare, l-a numit X. Acum este în Guvernul SUA. Perfect suveranist!

Bill Gates nu face donații decât aparent: face investiții pentru a-și crește puterea. De exemplu, nu a donat niciodată măcar 10-20 de miliarde de dolari Bisericii Ortodoxe Române, Bulgare sau Sârbe. Dar a donat celor care sunt pe linia lui. Foarte suveranist!

Sciții s-au întins din centrul Chinei de astăzi, din Mongolia și Siberia de astăzi, până în Carpați, Panonia și chiar până la Atlantic. Au stăpânit Asia Centrală (cu ceea ce astăzi se numesc Tadjikistan, Kazahstan, Afganistan, Uzbekistan, Turkmenistan). Au ajuns până în N-V Indiei. Cum?

Printr-o economie strălucită alimentată de o spiritualitate suveranistă.

Așa au putut, de altfel, să țină deschise peste o mie de ani cele două Drumuri ale mătăsii (prin nordul și, respectiv, sudul Asiei Centrale).

Atunci când suveranismul Sciților a scăzut, economia li s-a prăbușit, s-au sfărâmat și au fost înghițiți de alții.

La fel cum se va întâmpla cu economia României dacă va merge mai mult pe linia (neo)comunismului distructiv al USR, PNL, PSD, UDMR.

Pr. dr. Mihai-Andrei Aldea