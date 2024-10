Posted on

Riscurile inteligenței artificiale sunt uriașe. Utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale poate duce la o dictatură fără precedent ce poate deschide calea instaurării lui Antihrist. Aflați despre aceste pericole expuse în viziunea Mitropolitului Neofit de Morfu, cel care a fost ucenic al marilor Duhovnici greci și sfinți contemporani. INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI ANTIHRISTUL | IPS NEOFIT DE MORFU



CONTROLUL ABSOLUT PRIN INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

„Nu avem nevoie de foarte mulți oameni! Suntem deja opt miliarde! Noi am hotărât că trebuie să se înjumătățească. Trebuie să rămână cel mult o treime”. Ei nu au nevoie de mulți oameni, pentru că vor să aibă un control absolut. Și cum vor reuși să-i controleze? Prin inteligența artificială, prin roboți… Deja, pregătesc să facă oameni artificiali, încercând să imite procesul creației dumnezeiești. Ei nu au nevoie de Dumnezeu.

Pot crea singuri până și oameni, pot crea mame artificiale, cu pântece artificial, în care să se formeze embrioni. Embrionii cresc în eprubete și tot ei hotărăsc ce gen vor avea pruncii. Cei care au bani vor putea merge să cumpere copii. Dar acești prunci vor fi creați fără posibilitatea de a avea boli genetice. Vor fi copii programați și somatic, și psihic, și genetic… În filosofia modernă europeană, acesta se numește post-omul. Am putea vorbi de o post-umanitate. Înțelegem deci că tehnologia, știința, nanotehnologia, medicina, digitalizarea și științele, în general, sunt deja în slujba antihristului. În acest mod și antihristul își va face minunile sale. Trăim acum o pregătire a acelor timpuri. E o primă experimentare, am putea spune.

DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST

Un sfânt român, Calinic de la Cernica, a avut o descoperire prin Sf. Arhanghel Mihail, în sec. XIX. Pentru că sfântul credea că deja au început vremurile de pe urmă și epoca lui antihrist, arhanghelul i s-a arătat și i-a spus că încă nu au început și că vor începe la sfârșitul veacului al XX-lea. Timpul acesta poate să fie de zeci de ani și chiar sute. Nimeni nu știe cât va dura. Înțelegem, astfel, că vremurile din urmă au început. Când spunem vremurile din urmă, ne referim la Apocalipsă.

Ei bine, în tot acest context se include și acest plan al Noii Ordini Mondiale de care am pomenit, iar homosexualitatea este și ea un mic capitol din planul care se numește Marea Resetare. Ei nu spun că nu există Dumnezeu, ci spun că Dumnezeu a făcut greșeli în creație. Însă, vor crea ei acum, cu ajutorul tehnologiei, o lume mai bună, un om perfect. „Iar Tu, Dumnezeule, rămâi acolo în cer! Lasă-ne pe noi liniștiți, din moment ce nu faci lucrurile cum trebuie!”. În esență, acesta este mesajul. Însă nu vor reuși…

(Interviul integral îl puteți citi în ultimul Număr al Revistei Atitudini, Nr. 87)