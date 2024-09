Posted on

Cum devii superior celui ce te insultă? Cum stârpim răul din lume? Răspunde răului cu bine! Înțeleapta și mărturisitoarea lui Hristos din temnițele comuniste, Aspazia Oțel Petrescu, ne încredințează de acest mare adevăr, prin experiența ei personală: că biruim sigur dacă înfruntăm astfel răul. Dacă vrei răului să-i faci un rău – iubește-l! ASPAZIA OȚEL PETRESCU

Vindecări rapide prin iubire



Deci sfatul meu acesta este: rugăciunea și postul. Eu m-am vindecat prin rugăciune, dar am asistat la vindecări și mai rapide și mai spectaculoase care au întors oamenii de sub gloanțe, din fața plutonului de execuție: postul și anume postul ninivitenilor, trei zile cu post și cu apă. Deci concluzia la care am ajuns eu: rugăciune, post și încredere.

Domnul a spus: «N-am venit să stric legea, ci să o împlinesc», pentru că legea veche era: «ochi pentru ochi, dinte pentru dinte». Dar Mântuitorul zice: «Nu, ci întoarce dușmanului și celălalt obraz. Te-a lovit pe dreptul, întoarce-i și stângul».

Ce înseamnă de fapt lucrul acesta? Tu mi-ai făcut un rău, eu ți-am făcut același rău în aceeași măsură. Tu nu te lași, vii și-mi plătești din nou și îmi scoți și celălalt ochi și îți scot și eu și celălalt ochi. Și ce am făcut? Nu numai că am dublat răul, l-am împătrit și așa din creștere în creștere, din treaptă în treaptă diavolul a ajuns la puterea pe care o are astăzi. Eu i-am dat-o.

Cine dă putere diavolului?

Ce se întâmplă dacă eu nu îi răspund cu rău, ci dimpotrivă îi ofer un gest de dragoste? În primul rând, răul nu merge mai departe și s-a oprit la cel pe care tu mi l-ai făcut. Eu nu ți-l întorc, deci nu îi dau nicio putere.

Mai mult decât atât, în locul acestei răzbunări, eu pun gestul iubirii mele. Eu te iert și nu numai că te iert, ci zic: „Mai lovește-mă o dată, dacă ai puterea să o faci!” și de obicei nu o face nimeni. Diavolul a dat un pas înapoi, pentru că nu suportă gesturile de dragoste. Orice poți să-i faci, dar nimic nu-l descumpănește mai tare decât iubirea.

Dacă vrei răului să-i faci un rău, iubește-l! Nu blama răul! Gloria lui este să spui cât este de rău, să îi aduci osanale. Când vrăjmașul este mare și tare, nu-l provocăm, nu-l alarmăm, nu-l contrazicem, nu-l blamăm. Ne rugăm și postim. Mama mea avea o vorbă: „Dragii mei copii, niciodată să nu dați cu biciul în drac, că voi îl provocați și voi aveți răspunderea!”.

