Câtă putere să treacă peste boala necruțătoare a primit doamna Anda Mihaela din binecuvântarea Părintelui Justin, aflați din cuvintele dulci și pline de dor din această scrisoare de recunoștință. O scrisoare cu destinația: Rai, din dragoste față de Părintele Justin. SCRISOARE EMOȚIONANTĂ CĂTRE PĂRINTELE JUSTIN

Scrisoare către Părintele Justin Pârvu

de Anda Mihaela Tănăsescu

Străbunii mei s-au născut şi au trăit pe aceleaşi meleaguri, iar eu am copilărit pe aceeaşi gură de rai pe care s-a născut şi Sfinţia Voastră.

Copil fiind, multe vacanţe le petreceam la bunici, îndrăgostită de Bistriţa şi de munţii ce o înconjurau. Nu ştiam, nici măcar nu auzisem că în 1919 – în satul Petru Vodă – nu departe de Galu – satul bunilor mei, v-aţi născut Dumneavoastră.

Anul naşterii mele, 1964, a fost şi anul eliberării, când, la 14 mai, v-aţi întors acasă, unde vă aştepta Ana, mama Sfinţiei Voastre, despre care spuneaţi că era „ca o sfântă” .

Dar înainte de asta, în 14 mai 1948 aţi fost arestat şi condamnat la 12 ani de închisoare pentru că aţi avut îndrăzneala de a face „lecţii de educaţie creştină şi naţională” .

Aţi fost torturat şi anchetat până în august 1949 la închisoarea Suceava – oraş în care aveam să mă nasc 15 ani mai târziu.

De acolo aţi fost transferat la Aiud – închisoarea comunistă pentru intelectuali.

Consăteană cu Părintele Justin

În 1960 când aţi fost eliberat, după 12 ani de detenţie şi, întrebat ce veţi face, aţi răspuns: „O iau de unde am lăsat-o, cu slujirea Bisericii”. Pentru aceste vorbe aţi mai primit 4 ani de închisoare pe care i-aţi executat în Delta Dunării în lagărul de la Periprava.

Când în 1991 aţi venit în satul natal Petru Vodă – Neamţ să puneţi temelia mănăstirii de călugări cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil – la scurtă vreme am auzit de Sfinţia Voastră. Aţi vegheat prin rugăciuni asupra familiei mele.

Mama, pentru că pe linie maternă sunt legată de aceste locuri – având sora mai mică învăţătoare la şcoala din Petru Vodă – ea a fost permanenta noastră legătură cu Dumneavoastră. Toate necazurile noastre vi s-au făcut cunoscute Sfinţiei Voastre şi rugăciunile ne-au slobozit din multele încercări ale vieţii.

Dar şi aşa tot nu vă cunoscusem. Pentru că în anii ’90 eram încă tânără, negândind că viaţa avea să lovească dur – nu mă încumetasem să calc pragul mănăstirii şi mai ales al chiliei unde primeaţi nenumăraţi credincioşi.

Încercările vieții

Anii au trecut, viaţa m-a încercat, dar greul nu venise încă pentru mine. Abia în 2010 – în iarna acelui an – pe 1 decembrie, într-o zi cu atât de mult soare şi căldură, nefireşti pentru o zi de iarnă, împreună cu mama mea şi soţul meu făceam un drum la Petru Vodă şi reuşeam să intrăm la Sfinţia Voastră. Cred şi nu cred – sigur – atunci am avut convingerea că ne aflam în faţa trimisului lui Dumnezeu, că prin acei ochi albaştri, blânzi, mă cerceta Însuşi Domnul Hristos.

Fusese un an greu şi starea mea de sănătate nu era cea dorită de aceea ajunsesem la Sfinţia Voastră. Atunci am cunoscut-o şi pe maica N. cu care am avut şi am o puternică legătură întru rugăciune. Când am plecat, am simţit că se deschid pentru mine nişte Porţi – nu aveam de unde să ştiu ce va urma. În anul următor 2011 – începusem să-mi rezolv o parte din problemele de sănătate ceea ce nu ştiu dacă aş fi reuşit fără binecuvântarea Sfinţiei Voastre.

Ultima binecuvântare

2012 a fost anul pentru care fusesem pregătită, anul pentru care Dumnezeu îmi purtase paşii către Dumneavoastră, Părinte Justin. În acest an a lovit boala care e atât de frecventă în zilele noastre, boală pe care a cunoscut-o şi Sfinţia Voastră şi din cauza căreia în cele din urmă, după o luptă inegală, v-aţi stins şi aţi plecat la Domnul.

În perioada de tratament, chiar dacă trupul meu era agresat de atâtea medicamente care mai mult mă secau de vlagă, împreună cu sprijinul meu din acea perioada şi de acum de altfel, mama mea şi soţul meu am reuşit să ajung, din păcate pentru ultima dată, la Sfinţia Voastră. Era în toamna anului 2012 , toamna cea lungă, caldă şi blândă. Când am intrat în chilia pe care parcă o ştiam de o viaţă – unde stăpâneau o pace şi o lumină parcă din altă lume, m-am aşezat în faţa Sfinţiei Voastre şi atunci, înainte de a vă spune despre boala mea, am ştiut că sunt salvată.

Îi știa mai dinainte numele

Cu mâinile atât de frumoase, aţi luat un creion şi o bucată de hârtie şi mi-aţi scris numele de botez: Mihaela. Sufletul meu atunci s-a liniştit, credinţa că Dumnezeu prin Dumneavoastră, Părinte Justin, m-a cercetat şi m-a salvat, acea credinţă este prezentă în mine zi de zi.

Atunci v-am văzut şi v-am sărutat mâna cere emana o energie aproape divină – pentru ultima oară. Aveam să aflu că suferiţi de aceeaşi boală, dar anii de detenţie, vârsta înaintată, dar în primul rând pentru că Însuşi Dumnezeu vă chema la El – toate au făcut să plecaţi la Ceruri. Când am aflat că aţi părăsit această lume, sufletul meu plângea, ochii mei plângeau, dar inima mea mă încuraja, spunându-mi că de acolo de Sus va veni ajutorul şi că Părintele Justin nu ne va lăsa.

Dumnezeu ne iubeşte pentru că ne-a îndrumat paşii către Sfinţia Voastră şi mai ales pentru că numele noastre au fost rostite în rugăciunile Părintelui Justin.

Este un mare privilegiu pentru care îi mulţumesc lui Dumnezeu, niciodată îndeajuns.

Părinte Justin, te rugăm: fii cu noi şi pomeneşte-ne în rugăciunile tale!

(Articol preluat din Revista Atitudini Nr. 30)