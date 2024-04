O întâmplare minunată și haioasă povestită de Mitropolitul Neofit de Morfu, pe atunci ucenic al Părintelui Evmenie Saridakis, recent canonizat de Patriarhia Constantinopolului. SFÂNTUL EVMENIE ȘI MINUNEA DIN AVION

Însoțitorul de bord și temperatura la sol

De la întoarcerea din călătorie, Mitropolitul de Morfu își amintește un lucru, caracteristic măreției harismelor părintelui. ,,În avion, la un moment dat, însoțitorul de bord a anunțat în limba engleză vremea și temperatura pe care o vom găsi la aterizare în Atena… Că timpul este frumos, senin și temperatura solului 25ºC.

Părintele Evmenie, a întrebat: „Ce zice?”. „Zice că timpul este senin”, îi răspund. „Minciuni, sau probabil, nu l-au informat bine”. „Bine, dar sfinția ta de unde știi? Aceasta e treaba ei, să fie informată”, am spus cumva mânios. „Nu, diacone, nu te mânia, Dumnezeu cere simplitate, smerenie și blândețe. Nu diacone, ascultă! La sol sunt 15ºC și acolo unde vom coborî vremea nu va fi senină. Bate vântul și plouă, iar avionul o va lua spre nord. O să vezi că bate vântul și plouă și avionul o va lua spre nord”. „Lasă că o să vedem”. „O să vedem, o să vedem”, răspunde părintele Evmenie.

Înaintevederea Părintelui Evmenie

Într-adevăr abia ce începuse avionul să coboare printre nori, iar cerul era întunecat, ploua, că vântul a început să balanseze avionul. Toate lumea a început să strige: „A! A!” și alte strigăte de frică. Părintele și cu mine am izbucnit în râs. Eu, pentru că am înțeles ce s-a întâmplat și că părintele a știut cu 4 ore înainte și de la o distanță atât de mare, exact cum va fi vremea în Atena. Iar părintele râdea pentru că a înțeles că am înțeles. Și râdeam amândoi fiecare în dreptul lui. Însoțitorul de bord iarăși a anunțat: „Avem o schimbare climaterică spontană. Temperatura solului este de 15ºC”. În acel moment nu am mai putut să mă abțin. ,,Ce a zis, ce a zis?”, mă întreabă părintele. „A spus că temperatura solului este de 15ºC”. Am coborât deci, prin ploaie și ne-am îndreptat spre leprozerie”.

„Acum hai la biserică să facem laudele”, a spus imediat. Atât de mare era dragostea lui pentru credință și slujbele Bisericii, încât trecea cu vederea și durerea pe care o avea la un picior și oboseala călătoriei de multe ceasuri.

(Extras din cartea „Sfântul Evmenie, bunul păstor și de minuni făcător”)