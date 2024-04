Sfântul Cuvios Marcu din Muntele Fracesc, Etiopia

Posted on

Petrecerea Cuviosului Marcu i s-a descoperit Avvei Serapion în acest fel:

Mergând la părintele Ioan, starețul cel mare pentru a lua binecuvântare, odihnindu-se de la osteneala drumului a avut un vis.

Doi sihaștrii au venit la el să-i ceară binecuvântare și se minunau de petrecerea acestuia și ziceau: „Cât de multă vreme este de când se ostenește acesta în pustie, iar la ava Marcu, cel ce viețuiește în muntele Fracesc, din Etiopia, n-a mers”. Povestiind cele văzute avei Ioan, a hotărât să plece în căutarea sfântului.

Ajungând în Alexandria, a aflat de la un neguțător drumul care duce la munte și că are de mers 30 de zile. După multe osteneli l-a aflat pe marele sihastru și acesta i-a povestit minunata sa viață. 130 au fost anii săi la adormire, iar 95 de ani a petrecut în viața pustnicească.

Vă învit să citiți câteva lucruri minunate din viața cuviosului:

Luptele pustnicului

„Nouăzeci şi cinci de ani am petrecut în peștera aceasta, precum am zis, dar nu numai om n-am văzut, ci nici fiară, nici pasăre, nici pâine omenească n-am mâncat, nici cu îmbrăcăminte nu m-am îmbrăcat, ci am pătimit treizeci de ani în nevoi şi necaz, de foame, de sete, de goliciune şi, mai ales, de năvălirile diavoleşti.

În acei ani am mâncat ţărână, silindu-mă foamea, şi beam apă din mare, când mă chinuia setea.

Şi s-au jurat între ei diavolii până la o mie de ori, ca să mă înece în mare; şi apucându-mă, mă trăgeau spre părţile cele de jos ale muntelui acesta. Iar eu mă sculam şi mă suiam la vârful muntelui, dar ei iarăşi mă târau, până ce n-am rămas nici cu piele pe trupul meu.

Și, bătându-mă şi târându-mă strigau, zicând:

„Ieşi din pămîntul nostru, pentru că de la începutul lumii nimeni din oameni n-a venit aici. Dar tu cum ai îndrăznit de ai venit?”

După o pătimire ca aceasta de treizeci de ani, după o foame ca aceasta, sete, goliciune şi războaie de la diavoli, s-a vărsat darul lui Dumnezeu şi milostivirea Lui asupra mea cu purtarea de grijă a Lui.

S-a schimbat trupul meu cel firesc şi a crescut păr pe el, şi hrană neîmpuţinată mi se aduce acum şi îngerii Domnului vin la mine.

Şi am văzut locul Împărăţiei cerului şi locaşurile sufletelor sfinţilor, fericirea cea făgăduită şi pregătită celor ce fac cele bune.

Am văzut arătarea Raiului lui Dumnezeu şi pomul cunoştinţei din care au mâncat strămoşii noştri.

Am mai văzut şi arătarea lui Enoh şi Ilie în Rai şi nu este ceva, care să nu-mi fi arătat mie Domnul, din cele ce am cerut de la El”.

Veţi zice muntelui acestuia, treci de aici şi te aruncă în mare şi va fi vouă…

Apoi iarăşi m-a întrebat: „Mai sunt oare sfinţi în lume, ca să facă minuni, precum a zis Domnul în Evanghelie: De veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia, treci de aici şi te aruncă în mare şi va fi vouă?”

Zicând Sfântul acestea, deodată s-a ridicat muntele şi s-a pornit de la locul său, ca de cinci mii de coţi şi s-a dus în mare.

Și plecându-se Sfântul Marcu şi văzând muntele pornind, a făcut cu mâna spre dânsul, zicându-i: „Ce ai făcut tu, munte? Nu ţi-am zis să porneşti, ci am vorbit cu fratele; deci, tu stai la locul tău”.

Zicând el acestea, a stat iarăşi muntele la locul său.

Eu, văzând aceasta, am căzut cu faţa la pământ de frică, iar el, apucându-mă de mână, m-a ridicat şi mi-a zis:

„Au n-ai văzut nişte minuni ca acestea în zilele tale!”

Eu am zis: „Nu, părinte”.

Vedenia Avvei Serapion

Pe acest glas auzindu-l eu – zice Serapion – m-am sculat îndată şi uitându-mă am văzut sufletul Sfântului Marcu, dezlegându-se din legăturile trupeşti şi acoperindu-se de mâini îngereşti cu haină albă luminoasă şi suindu-se la ceruri.

Încă am văzut şi calea văzduhului către cer şi acoperământul cerului descoperindu-se.

Apoi am văzut cetele diavoleşti stând lângă cale gata şi am auzit un glas îngeresc grăind către diavoli:

„Fugiţi, fiii întunericului, de la faţa luminii dreptăţii!”

Însă a fost oprit în văzduh sfântul acela suflet, ca la un ceas, şi a venit un glas din cer către sfinţii îngeri, zicând: „Luaţi şi aduceţi aici, pe cel ce a ruşinat pe diavoli”.

Iar după ce sufletul Cuviosului a trecut de cetele diavoleşti fără de vătămare, pe când se apropia spre cerul cel deschis, am văzut ca o asemănare de mână dreaptă întinsă pe cer şi primind sufletul cel fără prihană.

Apoi acea vedenie s-a ascuns din ochii mei şi nimic n-am mai văzut, fiind la al şaselea ceas din noapte.

(extras din „Viețile Sfinților”, ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005)

Sinaxarul video: