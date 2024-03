Nu se știe întocmai care este patria sau cetatea în care s-a născut Sfântul Ioan Scărarul. La vârsta de șaisprezece ani a hotărât să se lepede de lume și să se facă monah. Starețul și învățătorul Cuviosului Ioan a fost părintele Martirie, care l-a și tuns în chipul monahicesc, când aceste avea douăzeci de ani.

Părintelui Martirie i s-au făcut multe descoperiri legat de ce va fi cu ucenicul său Ioan. Acesta a luat egumenia Muntelui Sinai după patruzeci de ani de călugărie, viață ascetică și virtuoasă, petrecută în ascultare desăvârșită față de mai marii săi.

La cererea și dorința Avvei Ioan, egumenul Mănăstirii Rait, Sfântul Ioan a scris „Scara”, pentru care a și fost numit „Scărarul”.

Iată câteva relatări minunate din viața Sfântului:

Proorocirile despre Sfântul Ioan

(…) În acea zi părintele Stratighie, prorocind despre Ioan, a zis că „are să fie ca o mare stea în toată lumea”; lucru care s-a și împlinit după aceea.

Odată Martirie s-a dus la marele Atanasie Sinaitul cu ucenicul Ioan, iar Atanasie, căutând spre Ioan, a zis către Martirie: „Spune-mi, Martirie, de unde ai ucenicul acesta și cine l-a tuns în călugărie?”.

Martirie răspunse: „Este robul tău, părinte, eu l-am tuns”.

Apoi a zis Atanasie cu mirare: „O, părinte Martirie, ai tuns pe egumenul muntelui Sinai!”.

În altă vreme, fericitul Martirie s-a dus cu Ioan la marele stareț Ioan Savaitul, care era în pustiul Gudiei.

Pe aceștia văzându-i starețul, s-a sculat și, luând apă, a spălat picioarele, nu ale lui Martirie, ci ale lui Ioan, ucenicul său, apoi i-a sărutat și mâna.

După aceea Ștefan, ucenicul marelui Ioan Savaitul, a întrebat pe stareț: „Pentru ce ai făcut așa, părinte, de ai spălat picioarele ucenicului, iar nu pe ale învățătorului, și dreapta lui ai sărutat-o?”.

Marele stareț răspunse: „Să mă crezi, fiule, că nu știu cine este acel monah tânăr, pentru că eu am primit pe egumenul muntelui Sinai și aceluia i-am spălat picioarele”.

Astfel au fost prorociile sfinților părinți despre acest Cuvios Ioan, fiind el încă tânăr, și care după aceea s-au împlinit toate la vremea lor.

Izbăvirea ucenicului

Și amiază fiind și zăduful soarelui arzând foarte tare – căci era luna august –, Moise, ostenind, a intrat la umbră sub o piatră mare și, culcându-se, a adormit.

Iar Domnul, nevrând să mâhnească întru ceva pe robii Săi, a întâmpinat, prin obișnuita Sa milostivire, pe Moise din moartea cea neașteptată, iar pe Sfântul Ioan din mâhnire l-a scos.

Căci, șezând cuviosul în chilie, cu rugăciunea cea de Dumnezeu gânditoare și într-un somn ușor aflându-se, a văzut pe un oarecare ce i se arătase lui, bărbat cu sfințită cuviință, defăimîndu-l pentru somn și zicându-i:

„Așa, Ioane, tu dormi fără grijă? Iată, Moise este în primejdie!”.

Iar Sfântul Ioan, îndată deșteptându-se, s-a înarmat cu caldă rugăciune pentru ucenicul său.

Apoi, după ce a înserat și ucenicul s-a întors de la lucru, îl întreba starețul: „Au doar ți s-a întâmplat vreun lucru rău și neașteptat?”.

Iar el a zis:

„O piatră foarte mare era să se rostogolească peste mine și să mă strivească puțin de nu m-a ucis de tot, dacă tu, părinte, nu m-ai fi strigat.

Pentru că eu, adormind sub piatră la amiază, am auzit glasul tău strigându-mă și îndată de sub piatră am fugit și deodată a căzut piatra!”.

Iar Ioan, smeritul cugetător, cu adevărat nimic din cele văzute n-a spus ucenicului, ci în taina inimii sale cu rugăciuni de mulțumire lăuda pe Bunul Dumnezeu.

Sfârșitul avei Gheorghe

Iar când se ducea către Dumnezeu Cuviosul Ioan Scărarul – zice Sinhron –, înaintea lui stătea fratele său cel după trup, ava Gheorghe, pe care l-au hotărât la egumenia Sinaiului, din vremea vieții sale.

Acela, plângând, zicea:

„Stăpânul meu, te duci, lăsându-mă pe mine? Eu m-aș fi rugat ca pe mine să mă trimiți, pentru că nu pot fără tine să pasc aceste sfinte ale tale moșteniri!

Acum, iată, eu sunt în primejdie, căci pe tine te trimit înainte la Dumnezeu”.

Sfântul Ioan i-a răspuns: „Nu plânge, nici te întrista, pentru că, de voi afla îndrăzneală la Dumnezeu, nu voi aștepta ca anul acesta să-l săvârșești aici. Ci voi ruga pe Domnul și te voi lua la mine!”.

Și s-a împlinit aceea, căci, după sfârșitul fericit al Cuviosului Ioan, și ava Gheorghe, fratele lui, s-a dus în a zecea lună către Dumnezeu, ca să stea înaintea Lui, împreună cu fratele său, Cuviosul Ioan, în slava sfinților.

(Extras din „Viețile Sfinților”, ed. Episcopiei Romanului, 2001)

