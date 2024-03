Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia

Posted on

Sfânta Evdochia a trăit pe vremea împăratului Traian (98-117). Sfânta Muceniță era cu neamul și credința samarineancă, frumoasă la chip, încât nici măcar un zugrav nu-i putea reda chipul. Astfel, prin frumusețea ei, a pierdut pe mulți tineri, dar Domnul care a văzut cele ascunse ale inimii sale a miluit-o pe dânsa, făcând-o Luiși mireasă.

Sfânta Evdochia a trăit, după botezul ei, cam cincizeci și șase de ani și s-a sfârșit prin chinuire astfel: Murind în creștineasca credință Dioghen ighemonul, a venit în locul lui alt ighemon, anume Vichentie, om mânios și vrăjmaș creștinilor. Acela, auzind cele despre Cuvioasa Evdochia, a trimis ostași de i-au tăiat cinstitul ei cap.

Vă învit să citiți vedenia cu Sfântul Arhanghel Mihail a Sfintei Evdochia:

Șapte zile de post și rugăciune

Acestea zicând, fericitul Gherman s-a rugat pentru dânsa lui Dumnezeu și însemnând-o cu semnul Crucii a închis-o în cămăruța ei, făgăduindu-i că va zăbovi pentru dânsa în Iliopolis șapte zile. Evdochia intrând în cămăruța sa, după ce a petrecut șapte zile în rugăciune și în post, a venit fericitul Gherman și, deschizând ușa, i-a poruncit ei să iasă.

El a văzut-o cu fața îngălbenită, cu trupul scăzut, mai smerită cu căutătura, mult deosebindu-se cu chipul de asemănarea ei cea dintâi. Luându-o de mână, i-a poruncit să șadă. Apoi însuși, rugându-se lui Dumnezeu, a șezut cu dânsa, și o întrebă, zicând: „Spune-mi, fiică, ce ai gândit într-acele șapte zile? Ce ai cunoscut, ce ai văzut, și ce ți s-a arătat?”. Iar ea a zis:

Câtă bucurie este în cer pentru unul care se pocăiește

„Îți voi spune, sfinte părinte. Rugându-mă șapte zile, așa precum m-ai învățat, iar noaptea trecută, când de asemenea mă rugam, zăcând cu fața la pământ în chipul crucii a strălucit o lumină mare, mai mult decât razele soarelui. Iar eu, socotind că a răsărit soarele, m-am sculat de la pământ și am văzut un tânăr prea luminat și înfricoșat, ale cărui haine erau mai albe decât zăpada.

Acela, luându-mă de mâna dreaptă, m-a răpit în văzduh și luându-mă pe nor m-a dus spre cer. Acolo, era o lumină mare și prea minunată și am văzut mulțime nenumărată de cei cu haine albe, bucurându-se și zâmbind unul către altul și veselindu-se negrăit. Aceia, văzându-mă venind către ei, mă întâmpinau cu cetele și cu bucurie mă sărutau ca pe o soră a lor. Apoi, fiind înconjurată și petrecută de aceia, am vrut să intru fiind dusă în lumina aceea care cu neasemănare covârșea razele soarelui.

Vrăjmașul nu suportă mila lui Dumnezeu

Atunci, deodată s-a arătat în văzduh cineva, înfricoșat la chip, înnegrit ca un întuneric, ce covârșea toată negreala și întunericul și care zicea răcnind: „Au doară și pe aceasta dorești să o duci în Împărăția cerurilor? Pentru că prin aceasta am întinat eu tot pământul cu desfrânarea și pe toți oamenii i-am vătămat cu urâciunea împreunării sale”.

Acestea și mai multe a zis acela cu mânie și cu mare iuțime; cel ce mă ducea pe mine, căuta groaznic asupra lui, iar spre mine căutând, zâmbea cu dragoste.

Sânul lui Avraam

Și a a venit glas din lumina aceea, zicând: „Așa este cu plăcere lui Dumnezeu, Celui ce se milostivește pentru fiii omenești că păcătoșii care sunt între dânșii, de vor primi pocăința, să fie primiți în sânul lui Avraam”. Și iarăși se auzi glas către cel ce mă ducea pe mine: „Ție îți grăiesc, Mihaile, păzitorule al legii Mele, du pe aceasta acolo de unde ai luat-o, ca să-și săvârșească nevoința, pentru că eu cu dânsa voi fi întru toate zilele ei”.

(Întâmplare extrasă din „Viețile sfinților”, ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005)

