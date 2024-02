Posted on

Descoperiți mărturia maicii Gavriila, la prima ei întâlnire cu Părintele Justin. De unde știa Părintele Justin cum mă cheamă?

Pomelnicul cu nume

Prenumele fiecărui creștin primit la Botez este o taină în iconomia lui Dumnezeu, așa cum este și întreaga lui viață. Între prenume și suflet există o legătură indestructibilă, de aceea, când avem nevoie să primim ajutor prin rugăciunile altora sau ale Bisericii, prin slujitorii ei, ne scriem prenumele de botez, pe pomelnice.

Prin anii ’97, pe când eram studentă la Teologie, am pășit pragul chiliei Părintelui Justin de la mănăstirea de călugări, Petru Vodă, ținând în mână, un pomelnic.

Când l-am scris, am avut un scurt moment de ezitare, cumpănind câteva minute unde să mă trec pe mine, în șirul celor dragi pe care îmi doream să fie pomeniți la rugăciune, de către Părintele. Mi se părea necuvenit să mă scriu la începutul lui, dar și o falsă smerenie să mă trec ultima.

Așa că, mi-am așezat numele la mijlocul paginii, liniștindu-mi astfel, conștiința. Când am intrat în chilia Părintelui, i-am întins timidă, pentru prima oară, pomelnicul cu familia și apropiații mei.

Numele subliniat

Părintele Justin l-a luat și a început să-l citească. Când a ajuns în dreptul numelui meu, l-a subliniat cu pixul, apoi și-a ridicat privirea către mine, întrebându-mă cu ce mă ocup.

I-am răspuns, cu ochii pironiți pe numele meu subliniat, frământată de întrebarea: „De unde știe Părintele cum mă cheamă?”.

De atunci, au mai urmat zeci de astfel de întrebări, care sunau aproape identic: „De unde știe Părintele?…”. Dar răspunsurile la ele, le-am căpătat mult mai ușor, pe măsură ce în mine, s-a întărit credința că prin el, lucra harul Duhului Sfânt.

(a consemnat monahia Gavriila , mănăstirea Paltin)